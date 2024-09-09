FPV-дроном ударили по цивільних у Куп’янську: дві людини поранені
У Куп’янську вранці 9 вересня постраждали двоє місцевих жителів – чоловіки 71 та 49 років.
“9 вересня близько 8:00 окупанти вдарили FPV-дроном по м. Купʼянськ. Отримали поранення двоє чоловіків віком 71 та 49 років. Медики надали допомогу потерпілим”, – поінформувала пресслужба Харківської обласної прокуратури.
Прокурори та слідчі документують російський воєнний злочин. Розпочали досудове розслідування.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: FPV-дрон, куп'янск, новини Харкова, поранені, прокуратура;
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Вересня 2024 в 10:46;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Куп’янську вранці 9 вересня постраждали двоє місцевих жителів – чоловіки 71 та 49 років".