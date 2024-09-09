FPV-дроном ударили по цивільних у Куп’янську: дві людини поранені

У Куп’янську вранці 9 вересня постраждали двоє місцевих жителів – чоловіки 71 та 49 років.

“9 вересня близько 8:00 окупанти вдарили FPV-дроном по м. Купʼянськ. Отримали поранення двоє чоловіків віком 71 та 49 років. Медики надали допомогу потерпілим”, – поінформувала пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Прокурори та слідчі документують російський воєнний злочин. Розпочали досудове розслідування.