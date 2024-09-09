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FPV-дроном ударили по гражданским в Купянске: два человека ранены

Происшествия 10:46   09.09.2024
Оксана Горун
FPV-дроном ударили по гражданским в Купянске: два человека ранены

В Купянске утром 9 сентября пострадали двое местных жителей — мужчины 71 и 49 лет.

«9 сентября около 8:00 оккупанты ударили FPV-дроном по г. Купянск. Получили ранения двое мужчин в возрасте 71 и 49 лет. Медики оказали помощь потерпевшим», — проинформировала пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Прокуроры и следователи документируют российское военное преступление. Начали досудебное расследование.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 9 сентября 2024 в 10:46;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Купянске утром 9 сентября пострадали двое местных жителей — мужчины 71 и 49 лет".