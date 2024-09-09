FPV-дроном ударили по гражданским в Купянске: два человека ранены

В Купянске утром 9 сентября пострадали двое местных жителей — мужчины 71 и 49 лет.

«9 сентября около 8:00 оккупанты ударили FPV-дроном по г. Купянск. Получили ранения двое мужчин в возрасте 71 и 49 лет. Медики оказали помощь потерпевшим», — проинформировала пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Прокуроры и следователи документируют российское военное преступление. Начали досудебное расследование.