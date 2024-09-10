На Харківщину скинули ФАБ-1500, FPV поранив цивільного – Тимошко про обстріли
Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко повідомив, що 9 вересня потужного обстрілу ЗС РФ зазнав Куп’янськ, також “прилітало” по населених пунктах кількох районів області.
“М. Куп’янськ. 9 вересня військові рф завдали удари з артилерії, ФАБ-1500. Пошкоджено ринок, житлові будинки. Внаслідок обстрілу FPV-дроном пошкоджено будівлю медичного коледжу, автомобіль. Постраждали двоє цивільних чоловіків”, – поінформував уранці 10 вересня начальник ГУНП.
Тимошко повідомив, що обстрілами пошкоджені житлові будинки в селах Курилівка та Кругляківка. У Захарівці від удару РСЗВ постраждав цивільний чоловік. Також по цивільному вдарив російський FPV-дрон у Великих Проходах Харківського району.
КАБ 9 вересня прилетів по Циркунах.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Вересня 2024 в 08:32;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко повідомив, що 9 вересня потужного обстрілу ЗС РФ зазнав Куп’янськ, також “прилітало” по населених пунктах кількох районів області".