Live
  • Вт 10.09.2024
  • Харків  +17°С
  • USD 41.09
  • EUR 45.38

На Харківщину скинули ФАБ-1500, FPV поранив цивільного – Тимошко про обстріли

Події 08:32   10.09.2024
Оксана Горун
На Харківщину скинули ФАБ-1500, FPV поранив цивільного – Тимошко про обстріли

Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко повідомив, що 9 вересня потужного обстрілу ЗС РФ зазнав Куп’янськ, також “прилітало” по населених пунктах кількох районів області.

“М. Куп’янськ. 9 вересня військові рф завдали удари з артилерії, ФАБ-1500. Пошкоджено ринок, житлові будинки. Внаслідок обстрілу FPV-дроном пошкоджено будівлю медичного коледжу, автомобіль. Постраждали двоє цивільних чоловіків”, – поінформував уранці 10 вересня начальник ГУНП.

Тимошко повідомив, що обстрілами пошкоджені житлові будинки в селах Курилівка та Кругляківка. У Захарівці від удару РСЗВ постраждав цивільний чоловік. Також по цивільному вдарив російський FPV-дрон у Великих Проходах Харківського району.

КАБ 9 вересня прилетів по Циркунах.

Читайте також: ISW: війська РФ просунулися під Куп’янськом

Автор: Оксана Горун
Популярно
Через удар по Харкову постраждали 30 будинків та ЛЕП: мер про ліквідацію
Через удар по Харкову постраждали 30 будинків та ЛЕП: мер про ліквідацію
10.09.2024, 09:40
ISW: війська РФ просунулися під Куп’янськом
ISW: війська РФ просунулися під Куп’янськом
10.09.2024, 08:08
Генштаб: відбиті дві атаки на Харківському напрямку та 12 – на Куп’янському
Генштаб: відбиті дві атаки на Харківському напрямку та 12 – на Куп’янському
10.09.2024, 09:25
У Дергачах відновили електрику після удару з “Торнадо-С”
У Дергачах відновили електрику після удару з “Торнадо-С”
10.09.2024, 09:12
На Харківщину скинули ФАБ-1500, FPV поранив цивільного – Тимошко про обстріли
На Харківщину скинули ФАБ-1500, FPV поранив цивільного – Тимошко про обстріли
10.09.2024, 08:32
Російські FPV-дрони відкрили полювання на цивільних на Харківщині: 4 поранених
Російські FPV-дрони відкрили полювання на цивільних на Харківщині: 4 поранених
10.09.2024, 08:42

Новини за темою:

08:08
ISW: війська РФ просунулися під Куп’янськом
07:32
День визволення Куп’янська: “Залізна бригада” звернулася до мешканців міста
10:46
FPV-дроном ударили по цивільних у Куп’янську: дві людини поранені
08:41
За добу удари РФ припали по Харкову, Дергачах, Флоринці та районах – ХОВА
14:54
Вдень обстріляли Куп’янськ: поранена жінка

Ви читали новину: «На Харківщину скинули ФАБ-1500, FPV поранив цивільного – Тимошко про обстріли»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 10 Вересня 2024 в 08:32;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко повідомив, що 9 вересня потужного обстрілу ЗС РФ зазнав Куп’янськ, також “прилітало” по населених пунктах кількох районів області".