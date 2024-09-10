На Харьковщину скинули ФАБ-1500, FPV ранил гражданского — Тимошко об обстрелах
Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко сообщил, что 9 сентября сильному обстрелу ВС РФ подвергся Купянск, также «прилетало» по населенным пунктам нескольких районов области.
«Г. Купянск. 9 сентября военные рф нанесли удары из артиллерии, ФАБ-1500. Поврежден рынок, жилые дома. В результате обстрела FPV-дроном повреждено здание медицинского колледжа, автомобиль. Пострадали двое гражданских мужчин», — проинформировал утром 10 сентября начальник ГУНП.
Тимошко сообщил, что обстрелами повреждены жилые дома в селах Куриловка и Кругляковка. В Захаровке от удара РСЗО пострадал гражданский мужчина. Также по гражданскому ударил российский FPV-дрон в Больших Проходах Харьковского района.
КАБ 9 сентября прилетел по Циркунам.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: купянск, новости Харькова, обстрелы, полиция, тимошко, ФАБ-1500;
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- • Дата публикации материала: 10 сентября 2024 в 08:32;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко сообщил, что 9 сентября сильному обстрелу ВС РФ подвергся Купянск, также «прилетало» по населенным пунктам нескольких районов области".