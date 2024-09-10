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На Харьковщину скинули ФАБ-1500, FPV ранил гражданского — Тимошко об обстрелах

Происшествия 08:32   10.09.2024
Оксана Горун
На Харьковщину скинули ФАБ-1500, FPV ранил гражданского — Тимошко об обстрелах

Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко сообщил, что 9 сентября сильному обстрелу ВС РФ подвергся Купянск, также «прилетало» по населенным пунктам нескольких районов области.

«Г. Купянск. 9 сентября военные рф нанесли удары из артиллерии, ФАБ-1500. Поврежден рынок, жилые дома. В результате обстрела FPV-дроном повреждено здание медицинского колледжа, автомобиль. Пострадали двое гражданских мужчин», — проинформировал утром 10 сентября начальник ГУНП.

Тимошко сообщил, что обстрелами повреждены жилые дома в селах Куриловка и Кругляковка. В Захаровке от удара РСЗО пострадал гражданский мужчина. Также по гражданскому ударил российский FPV-дрон в Больших Проходах Харьковского района.

КАБ 9 сентября прилетел по Циркунам.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 10 сентября 2024 в 08:32;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко сообщил, что 9 сентября сильному обстрелу ВС РФ подвергся Купянск, также «прилетало» по населенным пунктам нескольких районов области".