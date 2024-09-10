ISW: войска РФ продвинулись под Купянском
В Институте изучения войны (ISW) заявили: опубликованные накануне геолокационные кадры подтверждают заявление оккупантов об их продвижении на юго-востоке от Купянска.
«Российские войска недавно продвинулись вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная на фоне продолжающихся российских наступательных операций 9 сентября», – уточнили в Институте изучения войны.
В то же время, по данным ISW, 9 сентября бои продолжались и на северо-востоке от Харькова. Однако на этом направлении успеха у врага не подтверждают. В частности, речь идет о неудачных попытках РФ атаковать в районе Глубокого, Старицы и Тихого.
Напомним, накануне Олег Синегубов опроверг утверждения ISW о том, что ВС РФ захватили Синьковку. Однако, начальник ХОВА уточнил, что Синьковка остается «серой зоной» и ситуация там примерно такая же, как была полгода назад.
Читайте также: День освобождения Купянска: «Железная бригада» обратилась к жителям города
Новости по теме:
- Категории: Украина, Харьков; Теги: isw, война в Украине, купянск, наступ, наступление;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «ISW: войска РФ продвинулись под Купянском»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 10 сентября 2024 в 08:08;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Институте изучения войны (ISW) заявили: опубликованные накануне геолокационные кадры подтверждают заявление окупантов об их продвижении на юго-востоке от Купянска.".