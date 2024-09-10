ISW: войска РФ продвинулись под Купянском

В Институте изучения войны (ISW) заявили: опубликованные накануне геолокационные кадры подтверждают заявление оккупантов об их продвижении на юго-востоке от Купянска.

«Российские войска недавно продвинулись вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная на фоне продолжающихся российских наступательных операций 9 сентября», – уточнили в Институте изучения войны.

В то же время, по данным ISW, 9 сентября бои продолжались и на северо-востоке от Харькова. Однако на этом направлении успеха у врага не подтверждают. В частности, речь идет о неудачных попытках РФ атаковать в районе Глубокого, Старицы и Тихого.

Напомним, накануне Олег Синегубов опроверг утверждения ISW о том, что ВС РФ захватили Синьковку. Однако, начальник ХОВА уточнил, что Синьковка остается «серой зоной» и ситуация там примерно такая же, как была полгода назад.