День освобождения Купянска: «Железная бригада» обратилась к жителям города

В этот день 2022 года Силы обороны Украины во время Харьковского контрнаступления освободили от оккупантов Купянск.

«Два года назад наши подразделения стали бронированным кулаком Слобожанской наступательной операции и освобождения почти всей области. Основной этап наиболее успешной украинской операции большой войны продолжался с 6 по 12 сентября 2022 года. В частности, 10 сентября был освобожден стратегически важный город Купянск», — отметили на странице в facebook Третьей отдельной танковой «Железной бригады» ВСУ.

Танкисты подчеркнули, что хотя еще большое количество населенных пунктов остаются оккупированными и страдают от бомбардировок, Харьковская область держится.

«Поздравляем общину Купянска и Купянского района со второй годовщиной освобождения! Будьте уверены в крепости брони Железной бригады и беспощадности огня всех частей Сил обороны, ежедневно отражающих нашествие российских террористических войск», — подчеркнули защитники Украины.

Подробнее о том, что происходило в Харьковской области 10 сентября 2022 года, читайте тут.