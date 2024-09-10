День освобождения Купянска: «Железная бригада» обратилась к жителям города
В этот день 2022 года Силы обороны Украины во время Харьковского контрнаступления освободили от оккупантов Купянск.
«Два года назад наши подразделения стали бронированным кулаком Слобожанской наступательной операции и освобождения почти всей области. Основной этап наиболее успешной украинской операции большой войны продолжался с 6 по 12 сентября 2022 года. В частности, 10 сентября был освобожден стратегически важный город Купянск», — отметили на странице в facebook Третьей отдельной танковой «Железной бригады» ВСУ.
Танкисты подчеркнули, что хотя еще большое количество населенных пунктов остаются оккупированными и страдают от бомбардировок, Харьковская область держится.
«Поздравляем общину Купянска и Купянского района со второй годовщиной освобождения! Будьте уверены в крепости брони Железной бригады и беспощадности огня всех частей Сил обороны, ежедневно отражающих нашествие российских террористических войск», — подчеркнули защитники Украины.
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Подробнее о том, что происходило в Харьковской области 10 сентября 2022 года, читайте тут.
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- • Дата публикации материала: 10 сентября 2024 в 07:32;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В этот день 2022 года Силы обороны Украины во время Харьковского контрнаступления освободили от оккупантов Купянск".