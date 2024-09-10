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День визволення Куп’янська: “Залізна бригада” звернулася до мешканців міста

Суспільство 07:32   10.09.2024
Оксана Горун
День визволення Куп’янська: “Залізна бригада” звернулася до мешканців міста

У цей день 2022 року Сили оборони України під час Харківського контрнаступу звільнили від окупантів Куп’янськ.

Два роки тому наші підрозділи стали “броньованим кулаком” Слобожанської наступальної операції та звільнення майже всієї області. Основний етап найбільш успішної української операції великої війни тривав з 6 по 12 вересня 2022 року. Зокрема 10 вересня було визволено стратегічно важливе місто Куп’янськ“, – зазначили на сторінці у фейсбуці Третьої окремої танкової “Залізної бригади” ЗСУ.

Танкісти наголосили, що хоча ще велика кількість населених пунктів залишаються окупованими та страждають від бомбардувань, Харківська область тримається.

“Вітаємо громаду Куп’янська та Куп’янського району з другою річницею визволення! Будьте впевнені в міцності броні Залізної бригади та нещадності вогню усіх частин Сил оборони, які щоденно відбивають навалу російських терористичних військ”, – підкреслили захисники України.

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Докладніше про те, що відбувалося у Харківській області 10 вересня 2022 року, читайте тут.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Вересня 2024 в 07:32;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У цей день 2022 року Сили оборони України під час Харківського контрнаступу звільнили від окупантів Куп’янськ".