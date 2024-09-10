ISW: війська РФ просунулися під Куп’янськом
В Інституті вивчення війни (ISW) заявили: опубліковані напередодні геолокаційні кадри підтверджують заяву окупантів про їхнє просування на південному сході від Куп’янська.
«Російські війська нещодавно просунулися вздовж лінії Куп’янськ-Сватово-Кременна на тлі російських наступальних операцій, що продовжуються 9 вересня», – уточнили в Інституті вивчення війни.
У той же час, за даними ISW, 9 вересня бої тривали і на північному сході Харкова. Однак на цьому напрямі успіху у ворога не підтверджують. Зокрема, йдеться про невдалі спроби РФ атакувати в районі Глибокого, Стариці та Тихого.
Нагадаємо, напередодні Олег Синєгубов спростував твердження ISW про те, що ЗС РФ захопили Сіньківку. Проте начальник ХОВА уточнив , що Сіньківка залишається «сірою зоною» і ситуація там приблизно така сама, як і півроку тому.
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- Категорії: Україна, Харків; Теги: isw, война в Украине, куп'янск, наступ;
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Вересня 2024 в 08:08;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Інституті вивчення війни (ISW) заявили: опубліковані напередодні геолокаційні кадри підтверджують заяву окупантів про їхнє просування на південному сході від Куп’янська.".