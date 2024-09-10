ISW: війська РФ просунулися під Куп’янськом

В Інституті вивчення війни (ISW) заявили: опубліковані напередодні геолокаційні кадри підтверджують заяву окупантів про їхнє просування на південному сході від Куп’янська.

«Російські війська нещодавно просунулися вздовж лінії Куп’янськ-Сватово-Кременна на тлі російських наступальних операцій, що продовжуються 9 вересня», – уточнили в Інституті вивчення війни.

У той же час, за даними ISW, 9 вересня бої тривали і на північному сході Харкова. Однак на цьому напрямі успіху у ворога не підтверджують. Зокрема, йдеться про невдалі спроби РФ атакувати в районі Глибокого, Стариці та Тихого.

Нагадаємо, напередодні Олег Синєгубов спростував твердження ISW про те, що ЗС РФ захопили Сіньківку. Проте начальник ХОВА уточнив , що Сіньківка залишається «сірою зоною» і ситуація там приблизно така сама, як і півроку тому.