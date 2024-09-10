Российские FPV-дроны открыли охоту на гражданских на Харьковщине: 4 раненых

Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 10 сентября сообщил, что армия РФ ночью била по Харьковскому району, а в течение суток скинула на регион девять КАБов, а также неоднократно применяла против гражданских FPV-дроны.

«10 сентября, 01:01, Харьковский р-н, Солоницевская ТГ, пгт Пересечное, открытая территория. В результате обстрела горела трава на площади 800 м кв.» — сообщил Синегубов о последствиях удара по пригороду.

В течение суток наиболее жестоким обстрелам подвергся Купянск и Купянский район. По самому городу били трижды, в том числе — ФАБ-1500. В результате удара авиабомбой горели три магазина. Также утром 9 сентября в Купянске пострадали два мужчины от удара FPV-дрона. Вечером возник пожар на открытой территории — горели трава и камыш, а также остатки бытовых материалов на площади 1 га.

Пострадавший есть в селе Захаровка Купянского района — 57-летнего мужчину ранил российский FPV-дрон. Еще один дрон атаковал экскаватор в Больших Проходах Харьковского района — пострадал 52-летний мужчина.

Остальные обстрелы региона обошлись без пострадавших.