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Что известно о «прилетах» по Харькову и пригороду — данные прокуратуры (фото)

Происшествия 20:03   12.09.2024
Елена Нагорная
Что известно о «прилетах» по Харькову и пригороду — данные прокуратуры (фото)

Семь человек, среди которых 10-летний ребенок, пострадали от авиаударов по Харькову и пригороду 12 сентября.

Как информируют в областной прокуратуре, по предварительным данным, враг наносил удары ФАБ-250 с УМПК с 16:45 до 17:00.

▪️В Киевском районе Харькова зафиксировано попадание недалеко от частного сектора. Четыре человека получили острую реакцию на стресс, среди них 10-летняя девочка. В жилых домах повреждены фасады, выбиты окна.

▪️В городе Дергачи в результате авиаатаки тоже повреждены частные домовладения. За медицинской помощью обратились две женщины и мужчина. У них также острая реакция на стресс.

▪️Также оккупанты нанесли удар авиабоеприпасом по территории экопарка в поселке Лесное Малоданиловской громады. Травмированных нет. Повреждены деревья и ограждение.


Фото: Харьковская облпрокуратура

В ГУ ГСЧС в Харьковской области рассказали, что в Киевском районе Харькова в одном из частных домов две женщины и 11-летний ребенок оказались заблокированными в результате повреждения входной двери. Чрезвычайники помогли людям выйти наружу.


Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

Напомним, после 16:45 в Харькове были слышны взрывы. Как сообщал начальник ХОВА Олег Синегубов, враг нанес удары КАБами по Киевскому району Харькова и по Дергачам. Позже он добавил, что еще одна авиабомба упала в районе экопарка. Мэр Игорь Терехов проинформировал о двух попаданиях по частному сектору в Харькове. Повреждено более 15 частных домов, четыре человека обратились к врачам с острой реакцией на стресс. На месте одного из «прилетов» спасатели деблокировали из-под завалов женщину с ребенком. Их жизням и здоровью угрозы нет. По данным Терехова, на Харьков сбросили ФАБ-250. В Дергачах две женщины получили острую реакцию на стресс, сообщил глава громады Вячеслав Задоренко.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 12 сентября 2024 в 20:03;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Семь человек, среди которых 10-летний ребенок, пострадали от авиаударов по Харькову и пригороду 12 сентября.".