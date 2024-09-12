Що відомо про «прильоти» по Харкову і передмістю – дані прокуратури (фото)

Семеро людей, серед яких 10-річна дитина, постраждали від авіаударів по Харкову та передмісті 12 вересня.

Як інформують в обласній прокуратурі, за попередніми даними, ворог завдавав ударів ФАБ-250 з УМПК із 16:45 до 17:00.

▪️У Київському районі Харкова зафіксоване влучання неподалік приватного сектору. Чотири людини зазнали гострої реакції на стрес, серед них 10-річна дівчинка. У житлових будинках пошкоджені фасади, вибиті вікна.

▪️У місті Дергачі внаслідок авіаатаки теж пошкоджені приватні домоволодіння. По медичну допомогу звернулись дві жінки та чоловік. У них також гостра реакція на стрес.

▪️Також окупанти завдали удару авіабоєприпасом по території екопарку в селищі Лісне Малоданилівської громади. Травмованих немає. Пошкоджені дерева та огорожа.



Фото: Харківська облпрокуратура

У ГУ ДСНС у Харківській області розповіли, що у Київському районі Харкова в одному з приватних будинків дві жінки та 11-річна дитина опинилися заблокованими внаслідок пошкодження вхідних дверей. Надзвичайники допомогли людям вийти назовні.



Фото: ГУ ДСНС України у Харківській області

Нагадаємо, після 16:45 у Харкові було чутно вибухи. Як повідомляв начальник ХОВА Олег Синєгубов, ворог завдав ударів КАБами по Київському району Харкова та Дергачах. Згодом він додав, що ще одна авіабомба впала в районі екопарку. Мер Ігор Терехов поінформував про два влучання по приватному сектору в Харкові. Пошкоджено понад 15 приватних будинків, четверо людей звернулися до лікарів із гострою реакцією на стрес. На місці одного із “прильотів” рятувальники деблокували з-під завалів жінку з дитиною. Їхнім життям та здоров’ю загрози немає. За даними Терехова, на Харків скинули ФАБ-250. У Дергачах дві жінки зазнали гострої реакції на стрес, повідомив голова громади Вячеслав Задоренко.