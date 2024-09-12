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ФАБ-250 вдарили військові РФ по Харкову, четверо постраждалих – Терехов

Події 18:47   12.09.2024
Олена Нагорна
ФАБ-250 вдарили військові РФ по Харкову, четверо постраждалих – Терехов

ФАБ-250 скинула авіація РФ на Харків близько 17-ї години 12 вересня, повідомляє мер Ігор Терехов.

За його словами, пошкоджено понад 15 приватних будинків. Чотири людини звернулися до лікарів із гострою реакцією на стрес.

Нагадаємо, після 16:45 у Харкові було чутно вибухи. Як повідомляв начальник ХОВА Олег Синєгубов, ворог завдав ударів КАБами по Київському району Харкова та Дергачах. Згодом він додав, що ще одна авіабомба впала в районі екопарку. Мер Ігор Терехов поінформував про два влучання по приватному сектору в Харкові та пошкоджені будинки. На місці одного із “прильотів” рятувальники деблокували з-під завалів жінку з дитиною. Їхнім життям та здоров’ю загрози немає. У Дергачах дві жінки зазнали гострої реакції на стрес, повідомив голова громади Вячеслав Задоренко.

 

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Вересня 2024 в 18:47;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "ФАБ-250 скинула авіація РФ на Харків близько 17-ї години 12 вересня, повідомляє мер Ігор Терехов.".