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Головні новини Харкова 12 вересня: як минула ніч

Події 07:12   12.09.2024
Оксана Горун
Головні новини Харкова 12 вересня: як минула ніч Фото: Василь Голосний

Основні новини доби – в хроніці МГ “Об’єктив”.

07:12

Вночі на Харківщині був наліт “шахедів”

Повітряна тривога вночі в Харкові тривала з 21:31 до 05:13. Її основною причиною були російські “шахеди”. Про їхню появу над областю Повітряні сили ЗСУ поінформували о 21:45. Безпілотники рухалися в бік Полтавщини.

Слідом БПЛА змінили курс – і рушили вже вздовж кордону Харківської та Полтавської областей – у бік Дніпра.

Потім якийсь час у повідомленнях ПС ЗСУ про рух “шахедів” над Харківською областю даних не було. Але безпілотники з’явилися знову – близько першої години ночі.

Надалі “шахеди” рухалися в бік Полтавської області, а звідти – до центральної України. О 05:13 на Харківщині дали відбій, але о 07:08 тривогу відновили. Вона є актуальною і станом на 07:12.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Вересня 2024 в 07:12;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – в хроніці МГ “Об’єктив”".