Головні новини Харкова 12 вересня: як минула ніч
Фото: Василь Голосний
Основні новини доби – в хроніці МГ “Об’єктив”.
07:12
Вночі на Харківщині був наліт “шахедів”
Повітряна тривога вночі в Харкові тривала з 21:31 до 05:13. Її основною причиною були російські “шахеди”. Про їхню появу над областю Повітряні сили ЗСУ поінформували о 21:45. Безпілотники рухалися в бік Полтавщини.
Слідом БПЛА змінили курс – і рушили вже вздовж кордону Харківської та Полтавської областей – у бік Дніпра.
Потім якийсь час у повідомленнях ПС ЗСУ про рух “шахедів” над Харківською областю даних не було. Але безпілотники з’явилися знову – близько першої години ночі.
Надалі “шахеди” рухалися в бік Полтавської області, а звідти – до центральної України. О 05:13 на Харківщині дали відбій, але о 07:08 тривогу відновили. Вона є актуальною і станом на 07:12.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Вересня 2024 в 07:12;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – в хроніці МГ “Об’єктив”".