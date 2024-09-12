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Відключення світла на Харківщині: в Укренерго назвали причину

Суспільство 13:37   12.09.2024
Вікторія Яковенко
Відключення світла на Харківщині: в Укренерго назвали причину Фото: АТ “Харківобленерго”

12 вересня на Харківщині та ще низці областей відключатимуть світло внаслідок зниження ефективності сонячних електростанцій через хмарну погоду та падіння генерації на ТЕС, пояснили в НЕК «Укренерго».

«З 13:00 до 23:00 у Києві, Київській, Черкаській, Чернігівській, Харківській, Житомирській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Одеській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській, Вінницькій, Чернівецькій, Хмельницькій областях діятиме одна черга відключень», – зазначили в Укренерго.

Читайте також: На Харківщині сьогодні відключатимуть світло – Харківобленерго

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Вересня 2024 в 13:37;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "12 вересня на Харківщині та ще низці областей відключатимуть світло внаслідок зниження ефективності сонячних електростанцій через хмарну погоду та падіння генерації на ТЕС, пояснили в НЕК «Укренерго».".