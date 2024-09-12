Відключення світла на Харківщині: в Укренерго назвали причину
Фото: АТ “Харківобленерго”
12 вересня на Харківщині та ще низці областей відключатимуть світло внаслідок зниження ефективності сонячних електростанцій через хмарну погоду та падіння генерації на ТЕС, пояснили в НЕК «Укренерго».
«З 13:00 до 23:00 у Києві, Київській, Черкаській, Чернігівській, Харківській, Житомирській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Одеській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській, Вінницькій, Чернівецькій, Хмельницькій областях діятиме одна черга відключень», – зазначили в Укренерго.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: отключение, погода, світло, ТЭС, укренерго, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Вересня 2024 в 13:37;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "12 вересня на Харківщині та ще низці областей відключатимуть світло внаслідок зниження ефективності сонячних електростанцій через хмарну погоду та падіння генерації на ТЕС, пояснили в НЕК «Укренерго».".