Відключення світла на Харківщині: в Укренерго назвали причину

12 вересня на Харківщині та ще низці областей відключатимуть світло внаслідок зниження ефективності сонячних електростанцій через хмарну погоду та падіння генерації на ТЕС, пояснили в НЕК «Укренерго».

«З 13:00 до 23:00 у Києві, Київській, Черкаській, Чернігівській, Харківській, Житомирській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Одеській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській, Вінницькій, Чернівецькій, Хмельницькій областях діятиме одна черга відключень», – зазначили в Укренерго.