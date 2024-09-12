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Отключение света на Харьковщине: в Укрэнерго назвали причину

Общество 13:37   12.09.2024
Виктория Яковенко
Отключение света на Харьковщине: в Укрэнерго назвали причину Фото: АО «Харьковоблэнерго»

12 сентября на Харьковщине и еще в ряде областей будут отключать свет вследствие снижения эффективности солнечных электростанций из-за пасмурной погоды и падения генерации на ТЭС, объяснили в НЭК «Укрэнерго».

«С 13:00 до 23:00 в Киеве, Киевской, Черкасской, Черниговской, Харьковской, Житомирской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Одесской, Кировоградской, Днепропетровской, Херсонской, Николаевской, Винницкой, Черновицкой, Хмельницкой областях будет действовать одна очередь отключений», – отметили в Укрэнерго.

Читайте также: На Харьковщине сегодня будут отключать свет — Харьковоблэнерго

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 12 сентября 2024 в 13:37;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "12 сентября на Харьковщине и еще в ряде областей будут отключать свет вследствие снижения эффективности солнечных электростанций из-за пасмурной погоды и падения генерации на ТЭС, объяснили в НЭК «Укрэнерго».".