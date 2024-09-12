Отключение света на Харьковщине: в Укрэнерго назвали причину

12 сентября на Харьковщине и еще в ряде областей будут отключать свет вследствие снижения эффективности солнечных электростанций из-за пасмурной погоды и падения генерации на ТЭС, объяснили в НЭК «Укрэнерго».

«С 13:00 до 23:00 в Киеве, Киевской, Черкасской, Черниговской, Харьковской, Житомирской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Одесской, Кировоградской, Днепропетровской, Херсонской, Николаевской, Винницкой, Черновицкой, Хмельницкой областях будет действовать одна очередь отключений», – отметили в Укрэнерго.