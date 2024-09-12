Отключение света на Харьковщине: в Укрэнерго назвали причину
Фото: АО «Харьковоблэнерго»
12 сентября на Харьковщине и еще в ряде областей будут отключать свет вследствие снижения эффективности солнечных электростанций из-за пасмурной погоды и падения генерации на ТЭС, объяснили в НЭК «Укрэнерго».
«С 13:00 до 23:00 в Киеве, Киевской, Черкасской, Черниговской, Харьковской, Житомирской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Одесской, Кировоградской, Днепропетровской, Херсонской, Николаевской, Винницкой, Черновицкой, Хмельницкой областях будет действовать одна очередь отключений», – отметили в Укрэнерго.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: отключение, погода, світло, свет, ТЭС, Укрэнерго, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 12 сентября 2024 в 13:37;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "12 сентября на Харьковщине и еще в ряде областей будут отключать свет вследствие снижения эффективности солнечных электростанций из-за пасмурной погоды и падения генерации на ТЭС, объяснили в НЭК «Укрэнерго».".