ФАБ-250 ударили военные РФ по Харькову, четверо пострадавших — Терехов

ФАБ-250 сбросила авиация РФ на Харьков около 17 часов 12 сентября, сообщает мэр Игорь Терехов.

По его словам, повреждено более 15 частных домов. Четыре человека обратились к врачам с острой реакцией на стресс.

Напомним, после 16:45 в Харькове были слышны взрывы. Как сообщал начальник ХОВА Олег Синегубов, враг нанес удары КАБами по Киевскому району Харькова и по Дергачам. Позже он добавил, что еще одна авиабомба упала в районе экопарка. Мэр Игорь Терехов проинформировал о двух попаданиях по частному сектору в Харькове и поврежденных домах. На месте одного из «прилетов» спасатели деблокировали из-под завалов женщину с ребенком. Их жизням и здоровью угрозы нет. В Дергачах две женщины получили острую реакцию на стресс, сообщил глава громады Вячеслав Задоренко.