ФАБ-250 ударили военные РФ по Харькову, четверо пострадавших — Терехов
ФАБ-250 сбросила авиация РФ на Харьков около 17 часов 12 сентября, сообщает мэр Игорь Терехов.
По его словам, повреждено более 15 частных домов. Четыре человека обратились к врачам с острой реакцией на стресс.
Напомним, после 16:45 в Харькове были слышны взрывы. Как сообщал начальник ХОВА Олег Синегубов, враг нанес удары КАБами по Киевскому району Харькова и по Дергачам. Позже он добавил, что еще одна авиабомба упала в районе экопарка. Мэр Игорь Терехов проинформировал о двух попаданиях по частному сектору в Харькове и поврежденных домах. На месте одного из «прилетов» спасатели деблокировали из-под завалов женщину с ребенком. Их жизням и здоровью угрозы нет. В Дергачах две женщины получили острую реакцию на стресс, сообщил глава громады Вячеслав Задоренко.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Игорь Терехов, ФАБ-250, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 12 сентября 2024 в 18:47;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ФАБ-250 сбросила авиация РФ на Харьков около 17 часов 12 сентября, сообщает мэр Игорь Терехов.".