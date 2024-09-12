Лосиха Люся оказалась в эпицентре удара под Харьковом и едва не погибла (фото)

Лосиха Люся едва не погибла в результате «прилета» по Малоданиловской громаде под Харьковом около 17:00 12 сентября, сообщил глава ТГ Александр Гололобов.

По его словам, животное оказалось в эпицентре удара. Всего по громаде прилетели несколько КАБов. Пострадавших нет.



Фото: Александр Гололобов/Telegram



Фото: Александр Гололобов/Telegram

Напомним, после 16:45 в Харькове были слышны взрывы. Как сообщал начальник ХОВА Олег Синегубов, враг нанес удары КАБами по Киевскому району Харькова и по Дергачам. Позже он добавил, что еще одна авиабомба упала в районе экопарка. Мэр Игорь Терехов проинформировал о двух попаданиях по частному сектору в Харькове. Повреждено более 15 частных домов, четыре человека обратились к врачам с острой реакцией на стресс. На месте одного из «прилетов» спасатели деблокировали из-под завалов женщину с ребенком. Их жизням и здоровью угрозы нет. По данным Терехова, на Харьков сбросили ФАБ-250. В Дергачах две женщины получили острую реакцию на стресс, сообщил глава громады Вячеслав Задоренко.