Подружка появилась у лосихи Люси в экопарке под Харьковом (видео)
В харьковском экопарке – новая жительница. Здесь теперь будет жить лосиха Маша.
«У лосихи Люси появилась подруга – Маша. Молодая девочка недавно поселилась в парке и постепенно привыкает к новому дому: осторожно, но с интересом знакомится с людьми, тянет мордочку за лакомством и уже чувствует себя увереннее», — отметили в пресс-службе экопарка.
Там добавили, что это только начало возрождения семейства лосей в экопарке. Так как в начале полномасштабной войны армия РФ расстреляла этих животных и выжила только Люся.
Сейчас новую жительницу поселили в конюшне.
«Лоси настоящие дайверы, они могут погружаться на глубину до 5 метров и плавать под водой несколько минут. Также их лапы – настоящие снегоступы», – рассказали в экопарке.
Видео: Харьковский экопарк
Напомним, лосиха Люся едва не погибла в результате «прилета» по Малоданиловской громаде под Харьковом 12 сентября 2024 года, сообщал глава ТГ Александр Гололобов. По его словам, животное оказалось в эпицентре удара. В общем тогда по громаде прилетело несколько КАБов. Пострадавших нет.
Категории: Общество, Харьков; Теги: животное, жительница, лось, новости Харькова, Харьковский экопарк;
Дата публикации материала: 27 октября 2025 в 13:50;