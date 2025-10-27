Live
  • Пн 27.10.2025
  • Харьков  +10°С
  • USD 42
  • EUR 48.77

Подружка появилась у лосихи Люси в экопарке под Харьковом (видео)

Общество 13:50   27.10.2025
Виктория Яковенко
Подружка появилась у лосихи Люси в экопарке под Харьковом (видео) Скриншот

В харьковском экопарке – новая жительница. Здесь теперь будет жить лосиха Маша.

«У лосихи Люси появилась подруга – Маша. Молодая девочка недавно поселилась в парке и постепенно привыкает к новому дому: осторожно, но с интересом знакомится с людьми, тянет мордочку за лакомством и уже чувствует себя увереннее», — отметили в пресс-службе экопарка.

Там добавили, что это только начало возрождения семейства лосей в экопарке. Так как в начале полномасштабной войны армия РФ расстреляла этих животных и выжила только Люся.

Сейчас новую жительницу поселили в конюшне.

«Лоси настоящие дайверы, они могут погружаться на глубину до 5 метров и плавать под водой несколько минут. Также их лапы – настоящие снегоступы», – рассказали в экопарке.

Видео: Харьковский экопарк

Напомним, лосиха Люся едва не погибла в результате «прилета» по Малоданиловской громаде под Харьковом 12 сентября 2024 года, сообщал глава ТГ Александр Гололобов. По его словам, животное оказалось в эпицентре удара. В общем тогда по громаде прилетело несколько КАБов. Пострадавших нет.

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Новости Харькова – главное 27 октября: обстрелы за неделю, Терехов про FPV
Новости Харькова – главное 27 октября: обстрелы за неделю, Терехов про FPV
27.10.2025, 14:28
Сегодня в Харьковской области ввели аварийные графики отключения света
Сегодня в Харьковской области ввели аварийные графики отключения света
27.10.2025, 09:45
Сегодня 27 октября 2025: какой праздник и день в истории
Сегодня 27 октября 2025: какой праздник и день в истории
27.10.2025, 06:00
Кому будут выключать свет завтра, 27 октября, в Харькове и области
Кому будут выключать свет завтра, 27 октября, в Харькове и области
26.10.2025, 22:47
Российский FPV-дрон ударил по ресторану в Харькове – Терехов
Российский FPV-дрон ударил по ресторану в Харькове – Терехов
26.10.2025, 16:43
Доцент вуза в Харькове погорел на взятке, его отправили в СИЗО – следствие
Доцент вуза в Харькове погорел на взятке, его отправили в СИЗО – следствие
27.10.2025, 14:24

Новости по теме:

02.08.2025
Дикий козленок упал в колодец на Харьковщине, его спасли жители (фото)
28.05.2025
В экопарке под Харьковом – новый житель: осла эвакуировали с Донетчины 📹
31.01.2025
Харьковский сурок Тимка полноценно не впадал в спячку: ждать ли его прогноз
13.11.2024
От бешенства умерли трое на Харьковщине, искусаны 2700 людей
01.09.2024
Мёртвого кита, которого РФ использовала для шпионажа, нашли в Норвегии


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Подружка появилась у лосихи Люси в экопарке под Харьковом (видео)», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 27 октября 2025 в 13:50;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В харьковском экопарке – новая жительница. Здесь теперь будет жить лосиха Маша.".