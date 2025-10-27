Подружка появилась у лосихи Люси в экопарке под Харьковом (видео)

В харьковском экопарке – новая жительница. Здесь теперь будет жить лосиха Маша.

«У лосихи Люси появилась подруга – Маша. Молодая девочка недавно поселилась в парке и постепенно привыкает к новому дому: осторожно, но с интересом знакомится с людьми, тянет мордочку за лакомством и уже чувствует себя увереннее», — отметили в пресс-службе экопарка.

Там добавили, что это только начало возрождения семейства лосей в экопарке. Так как в начале полномасштабной войны армия РФ расстреляла этих животных и выжила только Люся.

Сейчас новую жительницу поселили в конюшне.

«Лоси настоящие дайверы, они могут погружаться на глубину до 5 метров и плавать под водой несколько минут. Также их лапы – настоящие снегоступы», – рассказали в экопарке.

Видео: Харьковский экопарк

Напомним, лосиха Люся едва не погибла в результате «прилета» по Малоданиловской громаде под Харьковом 12 сентября 2024 года, сообщал глава ТГ Александр Гололобов. По его словам, животное оказалось в эпицентре удара. В общем тогда по громаде прилетело несколько КАБов. Пострадавших нет.