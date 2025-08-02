Дикий козленок упал в колодец на Харьковщине, его спасли жители (фото)

На Харьковщине спасли дикого козленка, упавшего в открытый колодец.

Как сообщил мэр Лозовой Сергей Зеленский, животному помогли находившиеся неподалеку жители села Веселое Николай и Ольга Ткач.

«Они не прошли мимо — вытащили испуганного малыша, успокоили, а потом еще и помогли найти маму, которая была рядом и искала своего ребенка», — рассказал Зеленский.

Он призвал всех ответственных обращать внимание на такие опасные места. А также поблагодарил добрых людей за чуткое сердце.