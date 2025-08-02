Дикий козленок упал в колодец на Харьковщине, его спасли жители (фото)
Фото: Сергей Зеленский
На Харьковщине спасли дикого козленка, упавшего в открытый колодец.
Как сообщил мэр Лозовой Сергей Зеленский, животному помогли находившиеся неподалеку жители села Веселое Николай и Ольга Ткач.
«Они не прошли мимо — вытащили испуганного малыша, успокоили, а потом еще и помогли найти маму, которая была рядом и искала своего ребенка», — рассказал Зеленский.
Он призвал всех ответственных обращать внимание на такие опасные места. А также поблагодарил добрых людей за чуткое сердце.
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- • Дата публикации материала: 2 августа 2025 в 12:41;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине спасли дикого козленка, упавшего в открытый колодец.".