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Дике козеня впало у колодязь на Харківщині, його врятували жителі (фото)

Суспільство 12:41   02.08.2025
Вікторія Яковенко
Дике козеня впало у колодязь на Харківщині, його врятували жителі (фото) Фото: Сергій Зеленський

На Харківщині врятували дике козеня, яке впало у відкритий колодязь.

Як повідомив мер Лозової Сергій Зеленський, тварині допомогли жителі села Веселе Микола та Ольга Ткач, які знаходились неподалік.

«Вони не пройшли повз — витягли налякане маля, заспокоїли, а потім ще й допомогли знайти маму, яка билася поруч, шукаючи свою дитину», – розповів Зеленський.

Він закликав всіх відповідальних зважати на такі небезпечні місця. А також подякував добрим людям за чуйне серце.

на Харьковщине спасли козленка
Фото: Сергій Зеленський
на Харьковщине спасли козленка
Фото: Сергій Зеленський

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Серпня 2025 в 12:41;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині врятували дике козеня, яке впало у відкритий колодязь.".