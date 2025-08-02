Дике козеня впало у колодязь на Харківщині, його врятували жителі (фото)

На Харківщині врятували дике козеня, яке впало у відкритий колодязь.

Як повідомив мер Лозової Сергій Зеленський, тварині допомогли жителі села Веселе Микола та Ольга Ткач, які знаходились неподалік.

«Вони не пройшли повз — витягли налякане маля, заспокоїли, а потім ще й допомогли знайти маму, яка билася поруч, шукаючи свою дитину», – розповів Зеленський.

Він закликав всіх відповідальних зважати на такі небезпечні місця. А також подякував добрим людям за чуйне серце.