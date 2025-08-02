Дике козеня впало у колодязь на Харківщині, його врятували жителі (фото)
Фото: Сергій Зеленський
На Харківщині врятували дике козеня, яке впало у відкритий колодязь.
Як повідомив мер Лозової Сергій Зеленський, тварині допомогли жителі села Веселе Микола та Ольга Ткач, які знаходились неподалік.
«Вони не пройшли повз — витягли налякане маля, заспокоїли, а потім ще й допомогли знайти маму, яка билася поруч, шукаючи свою дитину», – розповів Зеленський.
Він закликав всіх відповідальних зважати на такі небезпечні місця. А також подякував добрим людям за чуйне серце.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Серпня 2025 в 12:41;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині врятували дике козеня, яке впало у відкритий колодязь.".