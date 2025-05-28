В экопарке под Харьковом – новый житель: осла эвакуировали с Донетчины 📹

В харьковском экопарке теперь живет осел Еша, которого волонтерам удалось вывезти из прифронтовой Константиновки Донецкой области.

«Там до сих пор раздаются взрывы, ему угрожала опасность. В экопарке Еша постепенно привыкает к новому дому. Он молодой активный осел. С очень хорошим характером. Уже успел найти общий язык с нашими смотрителями. Любит внимание, ласку и вовсе не прочь подружиться с посетителями», — отметили в пресс-службе экопарка.

Видео: харьковский экопарк/Facebook

Напомним, ранее в харьковском экопарке поселили 20 нутрий, которых привезли с Боровщины. Животных поселили на Лебедином озере.