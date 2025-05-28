В экопарке под Харьковом – новый житель: осла эвакуировали с Донетчины 📹
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В харьковском экопарке теперь живет осел Еша, которого волонтерам удалось вывезти из прифронтовой Константиновки Донецкой области.
«Там до сих пор раздаются взрывы, ему угрожала опасность. В экопарке Еша постепенно привыкает к новому дому. Он молодой активный осел. С очень хорошим характером. Уже успел найти общий язык с нашими смотрителями. Любит внимание, ласку и вовсе не прочь подружиться с посетителями», — отметили в пресс-службе экопарка.
Видео: харьковский экопарк/Facebook
Напомним, ранее в харьковском экопарке поселили 20 нутрий, которых привезли с Боровщины. Животных поселили на Лебедином озере.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: животное, житель, новости Харькова, Харьковский экопарк;
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- • Дата публикации материала: 28 мая 2025 в 14:30;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В харьковском экопарке теперь живет осел Еша, которого волонтерам удалось вывезти из прифронтовой Константиновки Донецкой области.".