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В экопарке под Харьковом – новый житель: осла эвакуировали с Донетчины 📹

Общество 14:30   28.05.2025
Виктория Яковенко
В экопарке под Харьковом – новый житель: осла эвакуировали с Донетчины 📹 Скриншот

В харьковском экопарке теперь живет осел Еша, которого волонтерам удалось вывезти из прифронтовой Константиновки Донецкой области.

«Там до сих пор раздаются взрывы, ему угрожала опасность. В экопарке Еша постепенно привыкает к новому дому. Он молодой активный осел. С очень хорошим характером. Уже успел найти общий язык с нашими смотрителями. Любит внимание, ласку и вовсе не прочь подружиться с посетителями», — отметили в пресс-службе экопарка.

Видео: харьковский экопарк/Facebook

Напомним, ранее в харьковском экопарке поселили 20 нутрий, которых привезли с Боровщины. Животных поселили на Лебедином озере.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 28 мая 2025 в 14:30;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В харьковском экопарке теперь живет осел Еша, которого волонтерам удалось вывезти из прифронтовой Константиновки Донецкой области.".