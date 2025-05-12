В экопарке под Харьковом – новые жители из Перу: переехали ленивцы (видео)

В харьковский экопарк из Перу переехали ленивцы – Миша и Мия.

«Они настолько милые, что очаровывают гостей уже с первых минут знакомства. Эти животные спят почти весь день, обожают висеть вверх лапками и лакомиться сочными огурчиками. У каждого свой характер: Миша — спокойный и тихий, а Мия — живая и любознательная», — отметили в пресс-службе парка.

Сообщается, что это только начало возобновления международного сотрудничества.

«В скором времени в экопарке появятся новые жители — редкие обезьяны, медоеды и муравьеды. Мы создаем особый уголок, где будут жить животные из теплой Южной Америки», – уточнили в экопарке.

Видео: харьковский экопарк/Facebook