Настоящую любовь нашла зебра в экопарке под Харьковом (видео)

Общество 12:45   10.11.2025
Виктория Яковенко
Зебры Марта и Мартин в харьковском экопарке создали пару. Историю их любви рассказали в пресс-службе экопарка.

Отмечается, что Марта долгое время была одинока. Однако новый житель Мартин покорил ее.

«Сначала они присматривались друг к другу, но сейчас они уже очень дружная стая. Теперь у нас настоящая стая зебр. Сейчас у них продолжается конфетно-букетный период. Теперь животные неразлучны, вместе гуляют, нежно трутся мордочками и даже делят лакомство между собой», — сообщили в экопарке.

Видео: Харьковский экопарк

Напомним, ранее в харьковском экопарке появилась новая жительница лосица Маша. Она стала подружкой лосицы Люси. В экопарке отметили, что это только начало возрождения семейства лосей в экопарке. Ведь в начале полномасштабной войны армия РФ расстреляла этих животных и выжила только Люся.

Автор: Виктория Яковенко
