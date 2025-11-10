Live

Депутат: после массированных ударов на улицы Харькова «вылезли любители совка»

Общество 11:55   10.11.2025
Николь Костенко-Лагутина
Депутат: после массированных ударов на улицы Харькова «вылезли любители совка» Скриншот

На своей странице в Facebook депутат областного совета Галина Куц рассказала, что неизвестные пытались снять с харьковского моста трезубцы, которые прикрывают советскую символику. 

«В рамках декоммунизации звезды (которые являлись элементом ограждения моста) прикрыты двойными пластинами. Снизу пластиковая белая пластина, а сверху металлическая пластина прикручена болтами. Металлические пластины украшены трезубцами», – объяснила Куц.

И пока Харьков восстанавливается после очередного массированного удара по Украине, люди сидят без света, воды, тепла, не работает метро и светофоры – на улицы «вылезли любители совка», пишет депутат.

«И решили вспомнить день «7 ноября – Октябрьской революции» и выковырять звезды. Конечно, им это не удалось, но все это выглядит не очень эстетично», – констатировала Куц.

При этом женщина уверена: несмотря на подобные инциденты, в Харькове поклонников СССР становится все меньше, особенно – среди молодого поколения.

Видео: Галина Куц/Facebook

Читайте также: Готовил теракт в парке и центре Харькова – СБУ поймала вероятного агента РФ

Автор: Николь Костенко-Лагутина
