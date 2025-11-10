Депутат: после массированных ударов на улицы Харькова «вылезли любители совка»
На своей странице в Facebook депутат областного совета Галина Куц рассказала, что неизвестные пытались снять с харьковского моста трезубцы, которые прикрывают советскую символику.
«В рамках декоммунизации звезды (которые являлись элементом ограждения моста) прикрыты двойными пластинами. Снизу пластиковая белая пластина, а сверху металлическая пластина прикручена болтами. Металлические пластины украшены трезубцами», – объяснила Куц.
И пока Харьков восстанавливается после очередного массированного удара по Украине, люди сидят без света, воды, тепла, не работает метро и светофоры – на улицы «вылезли любители совка», пишет депутат.
«И решили вспомнить день «7 ноября – Октябрьской революции» и выковырять звезды. Конечно, им это не удалось, но все это выглядит не очень эстетично», – констатировала Куц.
При этом женщина уверена: несмотря на подобные инциденты, в Харькове поклонников СССР становится все меньше, особенно – среди молодого поколения.
Видео: Галина Куц/Facebook
