Готовил теракт в парке и центре Харькова – СБУ поймала вероятного агента РФ
Пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула сообщил, что возможный агент РФ – 62-летний харьковчанин. По версии следствия, россияне завербовали его через жену, которая проживает в Москве.
«По материалам дела, для подготовки теракта фигурант получил от оккупантов координаты хранилища, из которого забрал боеприпас. Затем он приобрел на рынке малозаметную леску, чтобы присоединить ее к предохранителю гранаты. Посредством взрыва в многолюдном месте враг надеялся распространить панические настроения среди жителей города», – пишут силовики.
Однако мужчину поймали ночью «на горячем» и помешали его планам.
«Задокументировано, что после установки растяжки агент планировал выполнить еще одну задачу фсб: изготовить самодельное взрывное устройство (СВП) из пластида и взрывчатой жидкости. Готовую бомбу он должен был заложить в центре Харькова, чтобы российские спецслужбы дистанционно взорвали ее в час пик», – отметили в СБУ.
Во время обысков у возможного предателя нашли кнопочный телефон с для снаряжения взрывчатки, рацию, смартфон и планшет с доказательствами его контактов с врагом, акцентировали силовики.
На данный момент мужчине вручили подозрение по нескольким статьям и отправили в СИЗО. Теперь ему грозит пожизненное заключение.
