Готовил теракт в парке и центре Харькова – СБУ поймала вероятного агента РФ

Происшествия 10:41   10.11.2025
Николь Костенко-Лагутина
Пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула сообщил, что возможный агент РФ – 62-летний харьковчанин. По версии следствия, россияне завербовали его через жену, которая проживает в Москве. 

«По материалам дела, для подготовки теракта фигурант получил от оккупантов координаты хранилища, из которого забрал боеприпас. Затем он приобрел на рынке малозаметную леску, чтобы присоединить ее к предохранителю гранаты. Посредством взрыва в многолюдном месте враг надеялся распространить панические настроения среди жителей города», – пишут силовики.

Однако мужчину поймали ночью «на горячем» и помешали его планам.

«Задокументировано, что после установки растяжки агент планировал выполнить еще одну задачу фсб: изготовить самодельное взрывное устройство (СВП) из пластида и взрывчатой ​​жидкости. Готовую бомбу он должен был заложить в центре Харькова, чтобы российские спецслужбы дистанционно взорвали ее в час пик», – отметили в СБУ.

Во время обысков у возможного предателя нашли кнопочный телефон с для снаряжения взрывчатки, рацию, смартфон и планшет с доказательствами его контактов с врагом, акцентировали силовики.

На данный момент мужчине вручили подозрение по нескольким статьям и отправили в СИЗО. Теперь ему грозит пожизненное заключение.

Читайте также: В ДТП пострадал 12-летний мотоциклист: в него врезался 19-летний водитель ВАЗ

Автор: Николь Костенко-Лагутина
  Дата публикации материала: 10 ноября 2025 в 10:41;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прессекретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула сообщил, что возможный агент РФ – 62-летний харьковчанин.".