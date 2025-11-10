Готовил теракт в парке и центре Харькова – СБУ поймала вероятного агента РФ

Пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула сообщил, что возможный агент РФ – 62-летний харьковчанин. По версии следствия, россияне завербовали его через жену, которая проживает в Москве.

«По материалам дела, для подготовки теракта фигурант получил от оккупантов координаты хранилища, из которого забрал боеприпас. Затем он приобрел на рынке малозаметную леску, чтобы присоединить ее к предохранителю гранаты. Посредством взрыва в многолюдном месте враг надеялся распространить панические настроения среди жителей города», – пишут силовики.

Однако мужчину поймали ночью «на горячем» и помешали его планам.

«Задокументировано, что после установки растяжки агент планировал выполнить еще одну задачу фсб: изготовить самодельное взрывное устройство (СВП) из пластида и взрывчатой ​​жидкости. Готовую бомбу он должен был заложить в центре Харькова, чтобы российские спецслужбы дистанционно взорвали ее в час пик», – отметили в СБУ.

Во время обысков у возможного предателя нашли кнопочный телефон с для снаряжения взрывчатки, рацию, смартфон и планшет с доказательствами его контактов с врагом, акцентировали силовики.

На данный момент мужчине вручили подозрение по нескольким статьям и отправили в СИЗО. Теперь ему грозит пожизненное заключение.