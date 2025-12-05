Под Харьковом поселился харизматичный красавчик (видео)
В экопарке начался бал хризантем. Фото: скриншот
В экопарке под Харьковом – новый житель.
Как рассказали в пресс-службе экопарка, к ним переехал козлик Снежок.
«Новый харизматичный житель – козлик Снежок. К нам белоснежный красавчик приехал из Волохового Яра, где жил в семье, которая заботилась о нем с большим вниманием и теплом. Марии Петровне — 79, Василию Марковичу — 86», – пишут в пресс-службе.
Видео: Харьковский экопарк
Несмотря на возраст, пара заботилась о животном – Снежка кормили и старались дать все самое лучшее. Однако со временем ухаживать за ним становилось все сложнее.
«Поэтому решили найти для своего любимца место, где о нем хорошо позаботятся, поэтому обратились в Фельдман Экопарк. Так он и стал частью нашей большой семьи», – добавили в экопарке.
