Под Харьковом поселился харизматичный красавчик (видео)

В экопарке под Харьковом – новый житель.

Как рассказали в пресс-службе экопарка, к ним переехал козлик Снежок.

«Новый харизматичный житель – козлик Снежок. К нам белоснежный красавчик приехал из Волохового Яра, где жил в семье, которая заботилась о нем с большим вниманием и теплом. Марии Петровне — 79, Василию Марковичу — 86», – пишут в пресс-службе.

Видео: Харьковский экопарк

Несмотря на возраст, пара заботилась о животном – Снежка кормили и старались дать все самое лучшее. Однако со временем ухаживать за ним становилось все сложнее.

«Поэтому решили найти для своего любимца место, где о нем хорошо позаботятся, поэтому обратились в Фельдман Экопарк. Так он и стал частью нашей большой семьи», – добавили в экопарке.