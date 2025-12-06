Где сегодня атаковал враг на Харьковщине: данные Генштаба ВСУ на 16:00
О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.
На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили пять атак вражеских войск. Враг пытался продвинуться в районах Волчанска, Синельниково и в сторону Избицкого и Колодезного.
На Купянском направлении оккупанты шесть раз атаковали позиции украинских защитников в направлениях населенных пунктов Песчаное и Колесниковка. Один бой продолжается.
На Лиманском направлении россияне девять раз атаковали вблизи ряда населенных пунктов, среди которых – Новый Мир в Харьковской области.
Напомним, в Институте изучения войны информировали: в Харьковской области есть продвижение как у украинских защитников, так и у оккупантов. По данным аналитиков, геолокационные кадры показывают, что украинские воины продвинулись в центре Купянска. Тем временем, продолжают в ISW, россияне недавно имели успехи в направлении Боровой.
