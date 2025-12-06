Де сьогодні атакував ворог на Харківщині: дані Генштабу ЗСУ на 16:00

Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Південно–Слобожанському напрямку Сили оборони відбили п’ять атак ворожих військ. Ворог намагався просунутися в районах Вовчанська, Синельникового та у бік Ізбицького й Колодязного.

На Куп’янському напрямку окупанти шість разів атакували позиції українських захисників у напрямках населених пунктів Піщане та Колісниківка. Один бій триває.

На Лиманському напрямку росіяни дев’ять разів атакували поблизу низки населених пунктів, серед яких – Новий Мир на Харківщині.

Нагадаємо, в Інституті вивчення війни інформували: на Харківщині є просування як в українських захисників, так і в окупантів. За даними аналітиків, геолокаційні кадри показують, що українські воїни просунулися у центрі Куп’янська. Тим часом, продовжують в ISW, росіяни нещодавно мали успіхи у напрямку Борової.