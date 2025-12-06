Live

Аварийные отключения света ввели в Харькове: просят не обращаться на 1562

Общество 13:27   06.12.2025
Виктория Яковенко
В некоторых районах Харькова со стороны «Укрэнерго» и «Харьковоблэнерго» ввели аварийные отключения света, сообщили в пресс-службе горсовета около 13:20.

«Просьба, по этому вопросу не обращаться в службу 1562, ведь электроэнергия не подается в дома харьковчан структурными подразделениями и коммунальными предприятиями городского совета. Просьба с пониманием отнестись к этой ситуации. Энергетики работают над скорейшим возвращением электроэнергии», — обратились в мэрии.

В НЭК «Укрэнерго» объяснили, что в нескольких регионах Украины ввели аварийные отключения из-за массированной ракетно-дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру.

«Предварительно опубликованные графики обесточивания в регионах, где применены аварийные отключения, пока не действуют», — говорится в сообщении.

Напомним, ночью и утром 6 декабря армия РФ ракетами и БпЛА массированно атаковала Украину. Взрывы слышали в нескольких регионов. По данным ГСЧС Украины, всю ночь Фастовский, Вышгородский и Бучанский районы Киевской области находились под массированным обстрелом россиян. Три человека пострадали. В частности, в городе Фастов враг атаковал железнодорожную инфраструктуру. Удары фиксировали и в Днепре – там произошло несколько пожаров. В Одесской области в результате повреждений без теплоснабжения остаются 9500 абонентов, без водоснабжения 34000 абонентов, сообщал вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба. Он уточнил, что ударам подверглись объекты электро- и теплогенерации на Черниговщине, Запорожье, Львовщине и Днепропетровщине.

