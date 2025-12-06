Аварійні відключення світла ввели у Харкові: просять не звертатись до 1562

У деяких районах Харкова з боку «Укренерго» та «Харківобленерго» ввели аварійні відключення світла, повідомили у пресслужбі міськради близько 13:20.

«Прохання, з цього питання не звертатися до служби 1562, адже електроенергія не подається у будинки харківʼян структурними підрозділами та комунальними підприємствами міської ради. Прохання з розумінням поставитися до цієї ситуації. Енергетики працюють над якомога швидшим поверненням електроенергії», – звернулись у мерії.

В НЕК «Укренерго» пояснили, що у декількох регіонах України ввели аварійні відключення через масовану ракетно-дронову атаку на енергетичну інфраструктуру.

«Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вночі та вранці 6 грудня армія РФ ракетами та БпЛА масовано атакувала Україну. Вибухи чули у низці регіонів. За даними ДСНС України, всю ніч Фастівський, Вишгородський та Бучанський райони Київської області перебували під масованим обстрілом росіян. Троє людей постраждали. Зокрема, у місті Фастів ворог атакував залізничну інфраструктуру. Удари фіксували і у Дніпрі – там сталося декілька пожеж. В Одеській області внаслідок пошкоджень без теплопостачання залишаються 9500 абонентів, без водопостачання 34000 абонентів, повідомив віцепрем’єр-міністр із відновлення України, міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба. Він уточнив, що ударів зазнали об’єкти електро- і теплогенерації на Чернігівщині, Запоріжжі, Львівщині та Дніпропетровщині.