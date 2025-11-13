Восстановление в Харькове: на каком этапе капремонт дома на улице Бучмы 📷
В доме на улице Бучмы, который был поврежден в результате вражеских обстрелов, продолжается капремонт, сообщили в Харьковском горсовете.
«В одном из подъездов специалисты уже демонтировали аварийные конструкции для дальнейшего обновления. На крыше строители залили новую стяжку, после чего начали подготовительные работы по обустройству покрытия общей площадью более 1,2 тыс. кв. м», — рассказали в департаменте по благоустройству, восстановлению и реконструкции.
В доме монтируют новые металлопластиковые окна, восстанавливают откосы и штукатурят стены в местах общего пользования.
Напомним, ранее в горсовете сообщали, что идет восстановление поврежденной многоэтажки на улице Леся Сердюка. В мэрии напомнили, что в доме была повреждена кровля и фасад, разрушены стены, перегородки, инженерные сети и входные группы, выбиты окна.
