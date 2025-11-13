“Люди були в шоковому стані”: Терехов про ситуацію в місті після “прильотів”

В етері нацмарафону мер Ігор Терехов повідомив, що внаслідок вчорашньої атаки пошкоджені 28 будинків у Холодногірському районі Харкова.

Він також нагадав, що під атакою опинилося автотранспортне підприємство.

“Постраждало цивільне підприємство, яке займається автотранспортними перевезеннями. Жодним чином воно не стосується військового підприємства. Крім цього, поряд були розташовані житлові будинки. Це – приватні житлові будинки, багатоповерхові. Загалом постраждали 28 житлових будинків, вибиті понад 120 вікон. На вечір вчорашнього дня ми всі їх закрили. Крім цього, постраждали крамниці, що розташовані поряд із місцем влучання. Взагалі було влучання трьох “Шахедів”, зазначив Терехов.

За його інформацією, цього разу обійшлося без тяжких поранених – переважно люди отримали гостру реакцію на стрес.

“Підкреслюю, на щастя, нема серйозних поранень у людей. Але люди були в шоковому стані. Бо, розумієте, коли поряд вибухають “Шахеди”, а це люди похилого віку. Тому вони реагували дуже… тремтіли всі. Лікарі працювали із ними. Але до лікарень їх не доставляли”, – уточнив мер.

Також вчорашні обстріли не вплинули на подачу комунальних послуг. Наразі Харків із водою, теплом, газом та світлом, додав міський голова.

Нагадаємо, 12 листопада перший вибух у Харкові пролунав о 09:18. Незабаром Мер Ігор Терехов повідомив, що місто під атакою ворожих дронів. Після цього у місті пролунала серія вибухів. Терехов зазначив, що ворог продовжує бити по Холодногірському району. Цього разу – під атакою опинилася центральна частина міста. Мер повідомив, що по центральній частині Харкова вдарили три «Шахеди». Пізніше міський голова розповів: у результаті ударів є постраждалі, пошкоджені 15 багатоповерхівок та п’ять приватних будинків. Влучання прийшлося по автотранспортному підприємству, пов’язаному з цивільними перевезеннями. Тим часом начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що на місці прильоту почалася пожежа, а під завалами можуть бути люди. Також відомо про п’ятьох постраждалих.