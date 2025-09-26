Live
Скільки жителів Харківщини заборгували за «комуналку»: чи відключать послуги

Суспільство 14:30   26.09.2025
Вікторія Яковенко
Скільки жителів Харківщини заборгували за «комуналку»: чи відключать послуги Фото: Опендатабот

Рекордні 788 тисяч боргів за комунальні послуги налічуються в Україні станом на середину вересня, повідомляє «Опендатабот» з посиланням на Єдиний реєстр боржників. Харківська область – на другому місці серед інших областей.

За даними ресурсу, в регіоні налічується 128217 боржників – це 16% від загальної кількості в Україні. Попереду тільки Дніпропетровщина – понад 150 тисяч боржників. На третьому місці Донецька область – 81536.

«Від початку повномасштабної війни кількість боргів зросла у 1,5 раза, а порівняно з січнем 2021 року — більш ніж удвічі: тоді було 344 565 проваджень за борги», – зазначає «Опендатабот».

Найбільше українці заборгували за тепло (330236 випадків). Далі за воду — 162455 та житлове обслуговування — 96265. Також значні борги є за енергопостачання (87708) та газ (75522).

Зазначимо, напередодні Кабмін заборонив відключати боржників на прифронтових територіях від світла і газу під час майбутнього опалювального сезону. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко. Вона зазначила, що профільним органам доручили розробити плани для стабільного проходження опалювального сезону.

Читайте також: У великому місті на Харківщині можуть вчасно не ввімкнути опалення

Автор: Вікторія Яковенко
