Скільки жителів Харківщини заборгували за «комуналку»: чи відключать послуги
Рекордні 788 тисяч боргів за комунальні послуги налічуються в Україні станом на середину вересня, повідомляє «Опендатабот» з посиланням на Єдиний реєстр боржників. Харківська область – на другому місці серед інших областей.
За даними ресурсу, в регіоні налічується 128217 боржників – це 16% від загальної кількості в Україні. Попереду тільки Дніпропетровщина – понад 150 тисяч боржників. На третьому місці Донецька область – 81536.
«Від початку повномасштабної війни кількість боргів зросла у 1,5 раза, а порівняно з січнем 2021 року — більш ніж удвічі: тоді було 344 565 проваджень за борги», – зазначає «Опендатабот».
Найбільше українці заборгували за тепло (330236 випадків). Далі за воду — 162455 та житлове обслуговування — 96265. Також значні борги є за енергопостачання (87708) та газ (75522).
Зазначимо, напередодні Кабмін заборонив відключати боржників на прифронтових територіях від світла і газу під час майбутнього опалювального сезону. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко. Вона зазначила, що профільним органам доручили розробити плани для стабільного проходження опалювального сезону.
26 Вересня 2025 в 14:30
