Live
  • Пт 26.09.2025
  • Харьков  +15°С
  • USD 41.49
  • EUR 48.71

Сколько жителей Харьковщины задолжали за «коммуналку»: отключат ли услуги

Общество 14:30   26.09.2025
Виктория Яковенко
Сколько жителей Харьковщины задолжали за «коммуналку»: отключат ли услуги Фото: Опендатабот

Рекордные 788 тысяч долгов за коммунальные услуги насчитываются в Украине на середину сентября, сообщает «Опендатабот» со ссылкой на Единый реестр должников. Харьковская область – на втором месте среди других областей.

По данным ресурса, в регионе насчитывается 128217 должников – это 16% от общего количества в Украине. Впереди только Днепропетровщина – более 150 тысяч должников. На третьем месте Донецкая область – 81536.

«С начала полномасштабной войны количество долгов возросло в 1,5 раза, а по сравнению с январем 2021 года — более чем вдвое: тогда было 344565 производств за долги», — отмечает «Опендатабот».

Больше всего украинцы задолжали за тепло (330236 случаев). Дальше вода — 162455 и жилищное обслуживание — 96265. Также значительные долги за энергоснабжение (87708) и газ (75522).

Отметим, накануне Кабмин запретил отключать должников на прифронтовых территориях от света и газа во время предстоящего отопительного сезона. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко. Она отметила, что профильным органам было поручено разработать планы для стабильного прохождения отопительного сезона.

Читайте также: В крупном городе на Харьковщине могут вовремя не включить отопление

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Чего ожидать от погоды в октябре в Харькове и области: прогноз
Чего ожидать от погоды в октябре в Харькове и области: прогноз
25.09.2025, 13:11
Терехов: «Не хочу, чтобы была паника» – готов ли Харьков к холодам
Терехов: «Не хочу, чтобы была паника» – готов ли Харьков к холодам
25.09.2025, 10:14
В крупном городе на Харьковщине могут вовремя не включить отопление
В крупном городе на Харьковщине могут вовремя не включить отопление
25.09.2025, 21:00
Сколько жителей Харьковщины задолжали за «коммуналку»: отключат ли услуги
Сколько жителей Харьковщины задолжали за «коммуналку»: отключат ли услуги
26.09.2025, 14:30
Новости Харькова — главное 26 сентября: вернули свет, долги за «коммуналку»
Новости Харькова — главное 26 сентября: вернули свет, долги за «коммуналку»
26.09.2025, 15:09
Новая подземная школа вскоре появится в Чугуеве – Синегубов (фото)
Новая подземная школа вскоре появится в Чугуеве – Синегубов (фото)
26.09.2025, 15:34

Новости по теме:

22.09.2025
Завтра на целый день село под Харьковом останется без газа
17.09.2025
Переживет ли Харьков зиму: интервью директора Центра исследований энергетики
12.09.2025
По газовой трубе россияне на самокатах двигаются в Купянск – DeepState (видео)
03.09.2025
Утечка газа произошла на Харьковщине из-за ударов российских дронов
30.08.2025
Аварию на газопроводе в Харьковском районе – ликвидировали: когда появится газ

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Сколько жителей Харьковщины задолжали за «коммуналку»: отключат ли услуги»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 26 сентября 2025 в 14:30;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Рекордные 788 тысяч долгов за коммунальные услуги насчитываются в Украине на середину сентября, сообщает «Опендатабот» со ссылкой на Единый реестр должников.".