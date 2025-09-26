Сколько жителей Харьковщины задолжали за «коммуналку»: отключат ли услуги

Рекордные 788 тысяч долгов за коммунальные услуги насчитываются в Украине на середину сентября, сообщает «Опендатабот» со ссылкой на Единый реестр должников. Харьковская область – на втором месте среди других областей.

По данным ресурса, в регионе насчитывается 128217 должников – это 16% от общего количества в Украине. Впереди только Днепропетровщина – более 150 тысяч должников. На третьем месте Донецкая область – 81536.

«С начала полномасштабной войны количество долгов возросло в 1,5 раза, а по сравнению с январем 2021 года — более чем вдвое: тогда было 344565 производств за долги», — отмечает «Опендатабот».

Больше всего украинцы задолжали за тепло (330236 случаев). Дальше вода — 162455 и жилищное обслуживание — 96265. Также значительные долги за энергоснабжение (87708) и газ (75522).

Отметим, накануне Кабмин запретил отключать должников на прифронтовых территориях от света и газа во время предстоящего отопительного сезона. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко. Она отметила, что профильным органам было поручено разработать планы для стабильного прохождения отопительного сезона.

