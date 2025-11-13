Сьогодні трамваї №5 та №8 курсуватимуть по-новому
Фото: ХМР
Сьогодні, 13 листопада, з 9:00 до 15:00 не їздитимуть трамваї №5 та №8 на проспекті Байрона та вулиці Морозова, на ділянці від розворотного кола «Вул. Одеська» до вул. Георгія Тарасенка, передають у пресслужбі міськради.
“Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з ремонтом трамвайної колії”, – уточнили у мерії.
У цей час трамваї курсуватимуть так
- №5: розворотне коло «Вокзал «Харків-Пасажирський» – вул. Євгена Котляра – вул. Полтавський Шлях – майдан Сергіївський – майдан Павлівський – майдан Конституції – пр. Героїв Харкова – майдан Захисників України – вул. Молочна – вул. Георгія Тарасенка – парк Машинобудівників;
- №8: розворотне коло «602-й мікрорайон» – Салтівське шосе – пров. Салтівський – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – майдан Захисників України – вул. Молочна – вул. Георгія Тарасенка – парк Машинобудівників.
У мерії також уточнили, що в цей період курсуватиме тимчасовий автобус за таким маршрутом:вул. Одеська (розворотне коло) – пр. Байрона – вул. Морозова – вул. Георгія Тарасенка – ст. м. «Заводська».
Читайте також: Як відключатимуть світло у Харкові та області 13 листопада — графік
