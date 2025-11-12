Live

Як вимикатимуть світло в Харкові та області 13 листопада — графік

Суспільство 22:07   12.11.2025
Олена Нагорна
Як вимикатимуть світло в Харкові та області 13 листопада — графік

Оприлюднено графік відключень світла у Харківській області на 13 листопада.

Як повідомляють у АТ «Харківобленерго», за вказівкою НЕК «Укренерго» у зв’язку зі складною ситуацією в об’єднаній енергосистемі через обстріли графік діятиме з 00:00 до 24:00. Застосовуватимуться від двох до чотирьох черг відключень одночасно.

Згідно з графіком на 13 листопада, відключатимуться:

1.1 02:30-06:00; 08:00–09:30; 13:00–16:30; 20:00-24:00
1.2 02:30-06:00; 08:00–09:30; 13:00–16:30; 20:00-24:00
2.1 02:30-06:00; 08:00–09:30; 13:00-16:30
2.2 02:30-06:00; 08:00–09:30; 13:00–16:30
3.1 06:00–08:00; 08:00–09:30; 13:00–20:00
3.2 06:00–08:00; 09:30-20:00
4.1 06:00-08:00; 09:30-20:00
4.2 06:00-08:00; 09:30-20:00
5.1 00:00-02:30; 09:30-13:00; 16:30-23:00
5.2 00:00-02:30; 09:30-13:00; 16:30-23:00
6.1 00:00-02:30; 08:00–13:00; 16:30-23:00
6.2 00:00-02:30; 08:00–13:00; 16:30-23:00

Дізнатися свою чергу можна ТУТ.

Для промисловості та бізнесу з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності.

Нагадаємо, внаслідок масованого ракетного удару РФ у ніч проти 8 листопада Харків та область були знеструмлені. У різних районах Харкова також зникли опалення та холодна вода, протягом вихідних не курсували поїзди у метрополітені. Центренерго повідомило, що ракетами та «шахедами» військові РФ розбили Зміївську ТЕС. Та повністю припинила генерувати енергію. Під ударом були й інші об’єкти генерації у країні, тож без світла залишилася не лише Харківщина.

Читайте також: “Перспективи непогані”. Що з опаленням у Лозовій, розповів Синєгубов

Автор: Олена Нагорна
