Как будут отключать свет в Харькове и области 13 ноября — график

Общество 22:07   12.11.2025
Елена Нагорная
Как будут отключать свет в Харькове и области 13 ноября — график Фото: АО «Харьковоблэнерго»

Обнародован график отключений света в Харьковской области на 13 ноября.

Как сообщают в АО «Харьковоблэнерго», по указанию НЭК «Укрэнерго» в связи со сложной ситуацией в объединенной энергосистеме из-за обстрелов график будет действовать с 00:00 до 24:00. Будут применяться от двух до четырех очередей отключений одновременно.

Согласно графику на 13 ноября, будут отключаться:

1.1 02:30-06:00; 08:00-09:30; 13:00-16:30; 20:00-24:00
1.2 02:30-06:00; 08:00-09:30; 13:00-16:30; 20:00-24:00
2.1 02:30-06:00; 08:00-09:30; 13:00-16:30
2.2 02:30-06:00; 08:00-09:30; 13:00-16:30
3.1 06:00-08:00; 08:00-09:30; 13:00-20:00
3.2 06:00-08:00; 09:30-20:00
4.1 06:00-08:00; 09:30-20:00
4.2 06:00-08:00; 09:30-20:00
5.1 00:00-02:30; 09:30-13:00; 16:30-23:00
5.2 00:00-02:30; 09:30-13:00; 16:30-23:00
6.1 00:00-02:30; 08:00-13:00; 16:30-23:00
6.2 00:00-02:30; 08:00-13:00; 16:30-23:00

Узнать свою очередь можно ЗДЕСЬ.

Для промышленности и бизнеса с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности.

Напомним, в результате массированного ракетного удара РФ в ночь на 8 ноября Харьков и область были обесточены. В разных районах Харькова также пропали отопление и холодная вода, в течение выходных не курсировали поезда в метрополитене. Центрэнерго сообщило, что ракетами и «Шахедами» военные РФ разбили Змиевскую ТЭС. Та полностью прекратила генерировать энергию. Под ударом были и другие объекты генерации в стране, поэтому без света осталась не только Харьковщина.

Читайте также: «Перспективы неплохие». Что с отоплением в Лозовой, рассказал Синегубов

Автор: Елена Нагорная
