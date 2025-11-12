«Перспективы неплохие». Что с отоплением в Лозовой, рассказал Синегубов

В городе Лозовая на Харьковщине, который накануне остался без отопления в результате вражеских обстрелов, продолжаются ремонтные работы, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов, передает корреспондент МГ «Объектив».

«Повреждение электрической инфраструктуры есть, однако там перспективы неплохие. Это то, что на сегодня. Ничего удивительного, что враг продолжает обстреливать энергетику, продолжает обстреливать Лозовую. Понимаем почему. Потому что это логистический хаб, прежде всего», – сказал Синегубов.

Он также ответил на вопрос: «Есть ли план у горсовета Лозовой, если враг продолжит обстреливать город?».

«План есть всегда. И по Харькову есть план. Но все ощутили в субботу, когда у нас исчезла электроэнергия. Так происходит. Мы все это анализируем, мы все это понимаем, однако построить совершенно новую систему отопления, энергоснабжения просто невозможно. Ее там нужно строить несколько десятков лет. Однако сейчас мы это делаем и по электроснабжению, и по теплоснабжению, в том числе», — подчеркнул глава ХОВА.

Напомним, 11 ноября Лозовая снова осталась без отопления. Мэр города Сергей Зеленский подтвердил, что в очередной раз враг попал по критической инфраструктуре. В Лозовой обесточены все котельные. В течение дня с отоплением были только больницы. Работу водоканала перевели на альтернативные источники. Городской голова отметил, что происходят постоянные перепады напряжения. Жители Лозовой грелись в «пунктах незламності».