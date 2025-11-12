«Перспективи непогані». Що з опаленням у Лозовій, розповів Синєгубов

У місті Лозова на Харківщині, яке напередодні залишилось без опалення внаслідок ворожих обстрілів, тривають ремонтні роботи, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає кореспондент МГ «Об’єктив».

«Пошкодження електричної інфраструктури є, однак там перспективи непогані. Це те, що станом на зараз. Нічого дивного, те що ворог продовжує обстрілювати енергетику, продовжує обстрілювати Лозову. Розуміємо чому. Тому що це логістичний хаб, перш за все», – сказав Синєгубов.

Він також відповів на питання: «Чи є план у міськради Лозової, якщо ворог продовжить обстрілювати місто?».

«План є завжди. І по Харкову є план. Але всі відчули в суботу, коли в нас зникла електроенергія. Так стається. Ми все це аналізуємо, ми все це розуміємо, однак збудувати повністю нову систему опалення, енергопостачання, просто неможливо. Її там потрібно розбудовувати кілька десятків років. Однак зараз ми це робимо і щодо електропостачання, і щодо теплопостачання, в тому числі», – підкреслив голова ХОВА.

Нагадаємо, 11 листопада Лозова знову залишилась без опалення. Мер міста Сергій Зеленський підтвердив, що вчергове ворог поцілив по критичній інфраструктурі. У Лозовій знеструмлені всі котельні. Протягом дня із опаленням були тільки лікарні. Роботу водоканалу перевели на альтернативні джерела. Міський голова відзначив, що відбуваються постійні перепади напруги. Жителі Лозової грілися в пунктах незламності.