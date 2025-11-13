Сегодня трамваи №5 и №8 будут курсировать по-новому
Фото: ХГС
Сегодня, 13 ноября, с 9:00 до 15:00 не будут ездить трамваи №5 и №8 на проспекте Байрона и улице Морозова, на участке от разворотного круга «Ул. Одесская» до ул. Георгия Тарасенко, передают в пресс0службе горсовета.
«Как сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства, это связано с ремонтом трамвайных путей», – уточнили в мэрии.
В это время трамваи будут курсировать так
- №5: разворотный круг «Вокзал «Харьков-Пассажирский» — ул. Евгения Котляра — ул. Полтавский Шлях — пл. Сергиевская — пл. Павловская — пл. Конституции — пр. Героев Харькова — пл. Защитников Украины — ул. Молочная — ул. Георгия Тарасенко — парк Машиностроителей;
- №8: разворотный круг «602-й микрорайон» — Салтовское шоссе — пер. Салтовский — ул. Академика Павлова — пр. Героев Харькова — пл. Защитников Украины — ул. Молочная — ул. Георгия Тарасенко — парк Машиностроителей.
В мэрии также уточнили, что в этот период будет курсировать временный автобус по такому маршруту: ул. Одесская (разворотный круг) — пр. Байрона — ул. Морозова — ул. Георгия Тарасенко — ст. м. «Заводская».
Читайте также: Как будут отключать свет в Харькове и области 13 ноября — график
Популярно
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Сегодня трамваи №5 и №8 будут курсировать по-новому», то посмотрите больше в разделе Транспорт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 13 ноября 2025 в 09:05;