Сегодня трамваи №5 и №8 будут курсировать по-новому

Сегодня, 13 ноября, с 9:00 до 15:00 не будут ездить трамваи №5 и №8 на проспекте Байрона и улице Морозова, на участке от разворотного круга «Ул. Одесская» до ул. Георгия Тарасенко, передают в пресс0службе горсовета.

«Как сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства, это связано с ремонтом трамвайных путей», – уточнили в мэрии.

В это время трамваи будут курсировать так

№5 : разворотный круг «Вокзал «Харьков-Пассажирский» — ул. Евгения Котляра — ул. Полтавский Шлях — пл. Сергиевская — пл. Павловская — пл. Конституции — пр. Героев Харькова — пл. Защитников Украины — ул. Молочная — ул. Георгия Тарасенко — парк Машиностроителей;

№8: разворотный круг «602-й микрорайон» — Салтовское шоссе — пер. Салтовский — ул. Академика Павлова — пр. Героев Харькова — пл. Защитников Украины — ул. Молочная — ул. Георгия Тарасенко — парк Машиностроителей.

В мэрии также уточнили, что в этот период будет курсировать временный автобус по такому маршруту: ул. Одесская (разворотный круг) — пр. Байрона — ул. Морозова — ул. Георгия Тарасенко — ст. м. «Заводская».