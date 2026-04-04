Ряд трамваев и троллейбусов изменит маршрут в Харькове 4 апреля
Трамваи и троллейбусы, кроме троллейбусов с большим запасом автономного хода, не будут курсировать на площади Павловской, площади Сергеевской и разворотном круге «ул. Университетская» с 12:00 и ориентировочно до 14:00 сегодня, 4 апреля.
Об этом сообщили в Харьковском горсовете. Говорят: это связано с аварийным отключением электроэнергии.
В это время трамваи будут объезжать обесточенные участки так:
— №3: через ул. Москалевскую – бул. Гончаровский – ул. Полтавский Шлях;
— №6 и 30: через площадь Защитников Украины – ул. Молочную – ул. Гольдберговскую – бул. Гончаровский – ул. Полтавский Шлях;
— №5: будет курсировать по пути движения трамвая №8.
Троллейбусы будут курсировать так:
— №3: от разворотного круга «Ул. Одесская» в разворотный круг «Ул. Двенадцатого Апреля»;
— №6: от разворотного круга «Железнодорожная станция «Основа» до разворотного круга «Парк «Встреча»;
– №11: от разворотного круга «Пр. Дзюбы» к площади Благовещенской.
Читайте также: Сегодня, 4 апреля, в Харькове отключат свет: адреса сообщили в облэнерго
Дата публикации материала: 4 апреля 2026 в 12:10;