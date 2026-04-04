Ряд трамваев и троллейбусов изменит маршрут в Харькове 4 апреля

Трамваи и троллейбусы, кроме троллейбусов с большим запасом автономного хода, не будут курсировать на площади Павловской, площади Сергеевской и разворотном круге «ул. Университетская» с 12:00 и ориентировочно до 14:00 сегодня, 4 апреля.

Об этом сообщили в Харьковском горсовете. Говорят: это связано с аварийным отключением электроэнергии.

В это время трамваи будут объезжать обесточенные участки так:

— №3: через ул. Москалевскую – бул. Гончаровский – ул. Полтавский Шлях;

— №6 и 30: через площадь Защитников Украины – ул. Молочную – ул. Гольдберговскую – бул. Гончаровский – ул. Полтавский Шлях;

— №5: будет курсировать по пути движения трамвая №8.

Троллейбусы будут курсировать так:

— №3: от разворотного круга «Ул. Одесская» в разворотный круг «Ул. Двенадцатого Апреля»;

— №6: от разворотного круга «Железнодорожная станция «Основа» до разворотного круга «Парк «Встреча»;

– №11: от разворотного круга «Пр. Дзюбы» к площади Благовещенской.