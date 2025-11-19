П’ять театрів Харкова не платитимуть комуналку пів року

П’ять закладів культури звільнили від оплати комунальних послуг з 1 листопада 2025 року до 15 квітня 2026 року, повідомляє Харківська міськрада.

Таке рішення ухвалили депутати 19 листопада на позачерговій сесії міськради.

У ці пів року з театрів не стягуватимуть плату за тепло- та водопостачання, водовідведення та вивіз сміття. Ці послуги надають театрам комунальні підприємства Харківської міськради.

Пільги отримали Харківська обласна філармонія, Харківський академічний театр музичної комедії, Харківський державний академічний український драматичний театр ім. Т. Г. Шевченка, Харківський академічний драматичний театр ім. Г. Ф. Квітки-Основ’яненка та Харківський державний академічний театр ляльок ім. В. А. Афанасьєва.

Читайте також: Вулицю в Харкові перейменували на честь Міська Барбари