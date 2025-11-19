П’ять театрів Харкова не платитимуть комуналку пів року
Фото: Харківська облрада
П’ять закладів культури звільнили від оплати комунальних послуг з 1 листопада 2025 року до 15 квітня 2026 року, повідомляє Харківська міськрада.
Таке рішення ухвалили депутати 19 листопада на позачерговій сесії міськради.
У ці пів року з театрів не стягуватимуть плату за тепло- та водопостачання, водовідведення та вивіз сміття. Ці послуги надають театрам комунальні підприємства Харківської міськради.
Пільги отримали Харківська обласна філармонія, Харківський академічний театр музичної комедії, Харківський державний академічний український драматичний театр ім. Т. Г. Шевченка, Харківський академічний драматичний театр ім. Г. Ф. Квітки-Основ’яненка та Харківський державний академічний театр ляльок ім. В. А. Афанасьєва.
Читайте також: Вулицю в Харкові перейменували на честь Міська Барбари
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: коммуналка, коммунальные услуги, оплата, театр;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «П’ять театрів Харкова не платитимуть комуналку пів року», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 19 Листопада 2025 в 18:17;