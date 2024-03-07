Примусову евакуацію 161 дитини ухвалили у двох громадах Харківщини

Рада оборони Харківської області ухвалила рішення про примусову та обов’язкову евакуацію дітей з їх батьками з 18 населених пунктів Великобурлуцької та Вільхуватської територіальних громад, які знаходяться на Куп’янському напрямку, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Маємо вивезти 161 дитину. На сьогодні маємо інформацію щодо проживання 110 неповнолітніх у Великобурлуцькій громаді та щодо 51 дитини в Вільхуватській громаді. Ухвалили рішення про проведення обов‘язкової евакуації жителів 57 населених пунктів», – повідомив Синєгубов.

«Якщо люди хочуть виїхати за межі Харківської області, будемо забезпечувати в тому числі через Укрзалізницю, безкоштовний проїзд. В тих областях, а це може бути Житомирська, Рівненська, Закарпатська, Львівська й інші наші території, людям так само будуть готові надати місця для тимчасового проживання», – зазначив Синєгубов.