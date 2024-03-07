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Примусову евакуацію 161 дитини ухвалили у двох громадах Харківщини

Суспільство 17:46   07.03.2024
Оксана Якушко
Примусову евакуацію 161 дитини ухвалили у двох громадах Харківщини

Рада оборони Харківської області ухвалила рішення про примусову та обов’язкову евакуацію дітей з їх батьками з 18 населених пунктів Великобурлуцької та Вільхуватської територіальних громад, які знаходяться на Куп’янському напрямку, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Маємо вивезти 161 дитину. На сьогодні маємо інформацію щодо проживання 110 неповнолітніх у Великобурлуцькій громаді та щодо 51 дитини в Вільхуватській громаді. Ухвалили рішення про проведення обов‘язкової евакуації жителів 57 населених пунктів», – повідомив Синєгубов.

 

«Якщо люди хочуть виїхати за межі Харківської області, будемо забезпечувати в тому числі через Укрзалізницю, безкоштовний проїзд. В тих областях, а це може бути Житомирська, Рівненська, Закарпатська, Львівська й інші наші території, людям так само будуть готові надати місця для тимчасового проживання», – зазначив Синєгубов.

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Автор: Оксана Якушко
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Ви читали новину: «Примусову евакуацію 161 дитини ухвалили у двох громадах Харківщини»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Березня 2024 в 17:46;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рада оборони Харківської області ухвалила рішення про примусову та обов’язкову евакуацію дітей з їх батьками з 18 населених пунктів Великобурлуцької та Вільхуватської територіальних громад, які знаходяться на Куп’янському напрямку, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".