Вражеский «шахед» сбили над Харьковщиной пограничники (видео)
Ночью на Харьковщине бойцы бригады «Стальная граница» Гвардии наступления уничтожили БпЛА «Шахед».
Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.
«Еще по одному «шахеду» отработали пограничники Одесского отряда, он взорвался в воздухе и упал в море», — добавили в ГПСУ.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Shahed, гпсу, знищили, пограничники, сбили, уничтожили, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 8 марта 2024 в 13:05;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ночью на Харьковщине бойцы бригады «Стальная граница» Гвардии наступления уничтожили БпЛА «Шахед».".