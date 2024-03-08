Вражеский «шахед» сбили над Харьковщиной пограничники (видео)

Ночью на Харьковщине бойцы бригады «Стальная граница» Гвардии наступления уничтожили БпЛА «Шахед».

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

«Еще по одному «шахеду» отработали пограничники Одесского отряда, он взорвался в воздухе и упал в море», — добавили в ГПСУ.