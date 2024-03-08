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Вражеский «шахед» сбили над Харьковщиной пограничники (видео)

Общество 13:05   08.03.2024
Виктория Яковенко
Вражеский «шахед» сбили над Харьковщиной пограничники (видео)

Ночью на Харьковщине бойцы бригады «Стальная граница» Гвардии наступления уничтожили БпЛА «Шахед».

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

«Еще по одному «шахеду» отработали пограничники Одесского отряда, он взорвался в воздухе и упал в море», — добавили в ГПСУ.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 8 марта 2024 в 13:05;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ночью на Харьковщине бойцы бригады «Стальная граница» Гвардии наступления уничтожили БпЛА «Шахед».".