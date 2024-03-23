Прикордонники показали, як ліквідували 5 окупантів на Харківщині (відео)

Прикордонники знищили п’ятьох окупантів на Харківському напрямку.

«Аеророзвідники бригади Гвардії наступу «Сталевий кордон» провели статистичне дослідження. За результатами дослідження прикордонники встановили: з 6 окупантів, схованих в нору, в середньому виживає 1», – повідомили у Державній прикордонній службі України.