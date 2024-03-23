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Прикордонники показали, як ліквідували 5 окупантів на Харківщині (відео)

Суспільство 18:46   23.03.2024
Вікторія Яковенко
Прикордонники показали, як ліквідували 5 окупантів на Харківщині (відео)

Прикордонники знищили п’ятьох окупантів на Харківському напрямку.

«Аеророзвідники бригади Гвардії наступу «Сталевий кордон» провели статистичне дослідження. За результатами дослідження прикордонники встановили: з 6 окупантів, схованих в нору, в середньому виживає 1», – повідомили у Державній прикордонній службі України.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Березня 2024 в 18:46;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прикордонники знищили п’ятьох окупантів на Харківському напрямку.".