Прикордонники показали, як ліквідували 5 окупантів на Харківщині (відео)
Прикордонники знищили п’ятьох окупантів на Харківському напрямку.
«Аеророзвідники бригади Гвардії наступу «Сталевий кордон» провели статистичне дослідження. За результатами дослідження прикордонники встановили: з 6 окупантів, схованих в нору, в середньому виживає 1», – повідомили у Державній прикордонній службі України.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Березня 2024 в 18:46;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прикордонники знищили п’ятьох окупантів на Харківському напрямку.".