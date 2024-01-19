Очередное «Око Саурона» уничтожили на оккупированной Харьковщине (видео)
Аэроразведчики бригады «Стальная граница» обнаружили и уничтожили очередной вражеский комплекс видеонаблюдения «Муром-П» на временно оккупированной территории Харьковской области.
С начала года на счету бойцов бригады это уже шестой уничтоженный «Муром», сообщает Государственная пограничная служба Украины.
Видео: ГПСУ
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: гпсу, муром, пограничники, стальная граница, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 19 января 2024 в 12:49;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Аэроразведчики бригады «Стальная граница» обнаружили и уничтожили очередной вражеский комплекс видеонаблюдения «Муром-П» на временно оккупированной территории Харьковской области.".