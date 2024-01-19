Очередное «Око Саурона» уничтожили на оккупированной Харьковщине (видео)

Аэроразведчики бригады «Стальная граница» обнаружили и уничтожили очередной вражеский комплекс видеонаблюдения «Муром-П» на временно оккупированной территории Харьковской области.

С начала года на счету бойцов бригады это уже шестой уничтоженный «Муром», сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Видео: ГПСУ