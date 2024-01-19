Live
  • Пт 19.01.2024
    • Харьков
  •   +2°С
  • USD 37.71
  • EUR 41.01

Очередное «Око Саурона» уничтожили на оккупированной Харьковщине (видео)

Общество 12:49   19.01.2024
Елена Нагорная
Очередное «Око Саурона» уничтожили на оккупированной Харьковщине (видео)

Аэроразведчики бригады «Стальная граница» обнаружили и уничтожили очередной вражеский комплекс видеонаблюдения «Муром-П» на временно оккупированной территории Харьковской области.

С начала года на счету бойцов бригады это уже шестой уничтоженный «Муром», сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Видео: ГПСУ

Читайте также: На Харьковщине за сутки уничтожили три вражеских комплекса «Муром-М»

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Главные новости Харькова 19 января: погибшие, сводка ISW и Генштаба
Главные новости Харькова 19 января: погибшие, сводка ISW и Генштаба
19.01.2024, 12:40
Работа в Харькове и области: вакансии от 14 до 25 тыс. гривен
Работа в Харькове и области: вакансии от 14 до 25 тыс. гривен
18.01.2024, 12:18
Харьков и область будет заливать дождем: прогноз погоды на 19 января
Харьков и область будет заливать дождем: прогноз погоды на 19 января
18.01.2024, 21:12
Решила не возвращаться домой: полиция и волонтеры искали юную харьковчанку
Решила не возвращаться домой: полиция и волонтеры искали юную харьковчанку
19.01.2024, 13:04
«Ледяное болото» в Харькове: синоптики предупредили об опасности
«Ледяное болото» в Харькове: синоптики предупредили об опасности
19.01.2024, 10:53
Какие продукты резко выросли в цене в Харькове и области в декабре
Какие продукты резко выросли в цене в Харькове и области в декабре
19.01.2024, 13:33

Новости по теме:

18:22
Житель Харьковщины отдал $9 тысяч за «вояж» на лодке в Венгрию (видео)
21:40
Юного жителя Харьковщины в гидрокостюме поймали на границе с Румынией (фото)
15:31
Российский дрон сбили на Харьковщине: его вернут «владельцам» (фото, видео)
12:54
Блиндаж с солдатами РФ уничтожил дрон на оккупированной Харьковщине (видео)
21:21
Очередного уклониста с Харьковщины в гидрокостюме выловили из Днестра (видео)

Вы читали новость: «Очередное «Око Саурона» уничтожили на оккупированной Харьковщине (видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 19 января 2024 в 12:49;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Аэроразведчики бригады «Стальная граница» обнаружили и уничтожили очередной вражеский комплекс видеонаблюдения «Муром-П» на временно оккупированной территории Харьковской области.".