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Чергове “Око Саурона” знищили на окупованій Харківщині (відео)

Суспільство 12:49   19.01.2024
Олена Нагорна
Чергове “Око Саурона” знищили на окупованій Харківщині (відео)

Аеророзвідники бригади “Сталевий кордон” виявили та знищили черговий ворожий комплекс відеоспостереження “Муром-П” на тимчасово окупованій території Харківської області.

З початку року на рахунку бійців бригади це вже шостий знищений Муром, повідомляє Державна прикордонна служба України.

Відео: ДПСУ

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Січня 2024 в 12:49;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Аеророзвідники бригади “Сталевий кордон” виявили та знищили черговий ворожий комплекс відеоспостереження “Муром-П” на тимчасово окупованій території Харківської області.".