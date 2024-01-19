Чергове “Око Саурона” знищили на окупованій Харківщині (відео)
Аеророзвідники бригади “Сталевий кордон” виявили та знищили черговий ворожий комплекс відеоспостереження “Муром-П” на тимчасово окупованій території Харківської області.
З початку року на рахунку бійців бригади це вже шостий знищений Муром, повідомляє Державна прикордонна служба України.
Відео: ДПСУ
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: гпсу, муром, пограничники, стальная граница, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Січня 2024 в 12:49;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Аеророзвідники бригади “Сталевий кордон” виявили та знищили черговий ворожий комплекс відеоспостереження “Муром-П” на тимчасово окупованій території Харківської області.".