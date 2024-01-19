Чергове “Око Саурона” знищили на окупованій Харківщині (відео)

Аеророзвідники бригади “Сталевий кордон” виявили та знищили черговий ворожий комплекс відеоспостереження “Муром-П” на тимчасово окупованій території Харківської області.

З початку року на рахунку бійців бригади це вже шостий знищений Муром, повідомляє Державна прикордонна служба України.

Відео: ДПСУ