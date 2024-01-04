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На Харківщині за добу знищили три ворожі комплекси “Муром-М”

Події 16:21   04.01.2024
Оксана Горун
На Харківщині за добу знищили три ворожі комплекси “Муром-М”

Прикордонники бригади Гвардії наступу “Сталевий кордон” продемонстрували філігранну роботу FPV-дронами по “очах ворога” на Харківщині.

“Прикордонники бригади Гвардії наступу «Сталевий кордон» разом з побратимами із ЗСУ на Харківщині за допомогою FPV-дронів знищили 3 комплекси «Муром-М» за добу. Отож, можливості розвідувальних функцій ворога обмежено”, – повідомили в телеграмі Державної прикордонної служби.

Довідка. “Муром-П” – це автономний мобільний комплекс відео та тепловізійного спостереження, що швидко розгортається. Він призначений для цілодобового дистанційного відео-тепловізійного та радіолокаційного спостереження. Комплекс оснащений тепловізором та камерою із зумом. Людину така конструкція “бачить” на відстані 10 км. Отриману під час спостереження інформацію “око ворога” передає бездротовим зв’язком на віддалений пост моніторингу.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Січня 2024 в 16:21;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прикордонники бригади Гвардії наступу “Сталевий кордон” продемонстрували філігранну роботу FPV-дронами по “очах ворога” на Харківщині".