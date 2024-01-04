На Харьковщине за сутки уничтожили три вражеских комплекса «Муром-М»
Пограничники бригады Гвардии наступления «Сталевий кордон» продемонстрировали филигранную работу FPV-дронами по «глазам врага» на Харьковщине.
«Пограничники бригады Гвардии наступления «Сталевий кордон» вместе с побратимами из ВСУ на Харьковщине с помощью FPV-дронов уничтожили три комплекса «Муром-М» за сутки. Так что, возможности разведывательных функций врага ограничены», — сообщили в telegram Государственной погранслужбы Украины.
Справка. «Муром-П» — это быстроразворачиваемый автономный мобильный комплекс видео и тепловизионного наблюдения. Он предназначен для круглосуточного дистанционного видео-тепловизионного и радиолокационного наблюдения. Комплекс оснащен тепловизором и камерой с зумом. Человека такая конструкция «видит» на расстоянии 10 км. Полученную в ходе наблюдения информацию «глаз врага» передает по беспроводной связи на удаленный пост мониторинга.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: знищили, муром-м, новости Харькова, уничтожили;
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- • Дата публикации материала: 4 января 2024 в 16:21;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пограничники бригады Гвардии наступления «Сталевий кордон» продемонстрировали филигранную работу FPV-дронами по «глазам врага» на Харьковщине".