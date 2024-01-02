На Харьковщине пограничники уничтожили вражеские РЭБ и «Муром-М» (видео)

Бойцы бригады «Стальная граница» Гвардии наступления на Харьковщине дроном уничтожили две вражеские цели.

«Поразили враждебный РЭБ, мешавший качественно работать. А вторым вылетом дрона-камикадзе уничтожен комплекс наблюдения «Муром-М», прикрывать который оккупантам уже было нечем», — говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.