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На Харьковщине пограничники уничтожили вражеские РЭБ и «Муром-М» (видео)

Общество 18:46   02.01.2024
Виктория Яковенко
На Харьковщине пограничники уничтожили вражеские РЭБ и «Муром-М» (видео)

Бойцы бригады «Стальная граница» Гвардии наступления на Харьковщине дроном уничтожили две вражеские цели.

«Поразили враждебный РЭБ, мешавший качественно работать. А вторым вылетом дрона-камикадзе уничтожен комплекс наблюдения «Муром-М», прикрывать который оккупантам уже было нечем», — говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 2 января 2024 в 18:46;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы бригады «Стальная граница» Гвардии наступления на Харьковщине дроном уничтожили две вражеские цели.".