На Харьковщине пограничники уничтожили вражеские РЭБ и «Муром-М» (видео)
Бойцы бригады «Стальная граница» Гвардии наступления на Харьковщине дроном уничтожили две вражеские цели.
«Поразили враждебный РЭБ, мешавший качественно работать. А вторым вылетом дрона-камикадзе уничтожен комплекс наблюдения «Муром-М», прикрывать который оккупантам уже было нечем», — говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: знищили, муром-м, пограничники, РЭБ, уничтожили, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 2 января 2024 в 18:46;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы бригады «Стальная граница» Гвардии наступления на Харьковщине дроном уничтожили две вражеские цели.".